逃犯條例│聯合國人權組織函港府　促解釋救護員被拒入太子站救治

聯合國人權理事會下的三名特別報告員及任意拘留問題工作組副主席，早前聯名致函港府，關注由去年6月起的反修例示威衝突中，有醫務工作者包括義務急救員及醫護被捕及被限制施救，其中提到的事件，包括於8.31太子站事件中，有救護員被拒入站內救治；理工大學事件中，有支援救治工作的註冊醫生被拘捕等。 報告員指出要「表達最嚴正關注」（most serious concern ），已獲人權理事會授權致函，冀獲港府回覆及提供澄清，並表明他們認為已有足夠及可靠資料，將公開表達聯合國的關注。網站資料顯示，仍未見港府覆函。 《香港01》昨（24日）向政制及內地事務局查詢，正候回覆。

列出多宗義務急救員受傷及被捕事件

據聯合國網頁，人權理事會下的三名特別報告員及任意拘留問題工作組（the Working Group on Arbitrary Detention）副主席，於2月19日向中國外交部發出聯名信函，要求港府回應，醫務工作者在大型公眾活動中的權益問題及遭遇。



他們提出有資料顯示，大批醫務工作者在暴力衝突現場履行其合法醫療職責的過程期間，被警方拘捕並被鎖上手銬，即使能夠提供身份及資格證明，仍遭「參與暴動」的罪名繼續拘留。



信函中有特別引述部分事件，包括：8月有女急救員在尖沙咀疑被警方布袋彈擊中右眼；有急救員因有三把剪刀及生理鹽水而在觀塘站被捕；於8月31日，有救護員被拒絕進入太子站內救治傷者；於11月科大學生周梓樂墮樓事件中有救護車受阻。



報告員也以較長篇幅關注理大事件中，大量穿有緊急救護反光衣及展示註冊證的醫務工作者，他們雙手被索帶反綁等，以及有註冊醫生被拘留逾24小時。

聯合國致函港府內容

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有報告稱有出院摘要將橡皮子彈傷勢列「戳傷」

另外，他們也關注收到多份報告反映，醫管局要求標識參與公眾活動傷者，破壞了公眾對公共醫療系統的信任，甚至控指醫院的出院摘要有問題，如因被橡皮子彈射擊導致失明，診斷代碼卻為「戳傷，未能指明成因」（”blunt injury, mechanism not specified.”）

信函要求港府回應涉及醫護及急救員的指控，及作出澄清；當報告員收到覆函後，會在網頁上公開，並加入人權理事會的周年常規報告中。在等待答覆同時，他們敦促採取一切必要的臨時措施防止有關指控再次發生，並加以調查指控。

國際關注人道救援工作受阻

翻查資料，除了聯合國，英國國會的「跨黨派國會香港小組」早前公布調查香港警察在示威中針對人道支援人員（即急救員等）的行動，以及有否違反國際人權公約，邀請港人及有關組織提交證據，並邀請國際律師及人權專家共同分析及評估。政府發言人回應時，重申「外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務」，並與警方發言人均指，有人「假扮急救人員」是常用手法。

此外，早於1月29日，聯合國人權理事會下的兩名特別報告員，已為警方使用催淚彈及胡椒噴霧等化學武器情況，致函港府，表示關注市民因無法得知化學劑中的成份，及措辭強硬指出有理由相信當局曾經無差別地（indiscriminately）、非必須地（unnecessarily）和不符合比例地（disproportionately）使用催淚氣體、胡椒噴霧和其他化學劑，有違國際和香港使用武力的多個原則。港府表示，已向中央提供交予聯合國的回應。不過網站資料顯示，至今未見載有覆函。