新冠肺炎．最新｜入住富豪東方等檢測者昨入院　再度零確診不明朗

新型冠狀病毒歐美疫情仍然嚴峻，本港昨日（23）再次未有新增確診個案，是一周繼周一（20日）後第二次，確診個案維持1,036宗。一名乘搭飛機返港的外籍居民，昨日轉到富豪東方酒店等待檢測結果期間不適，召護救傷者入院，料今日（25日）會有病毒檢測結果。 今日是DSE中學文憑試開考第二日，昨有6名考生因為不適缺席，一考生在健康申報表中表示有急性呼吸道病徵並離開考場；考評局提醒考生如有不適應求醫，又認為現時的防疫措施有用。

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【07:00】公立醫院的保護裝備當中，以N95口罩最為短缺，最新存量為230萬，比上周減少10萬。醫院管理局研究六大開源節流的方法，包括消毒N95重用、研究「豬咀」等可重用呼吸器、引入其他符合國際標準的口罩，當中包括一款本地廠商在香港生產的納米口罩。

醫管局指，該款納米口罩符合歐盟標準，適合預防空氣傳播疾病，也可用於霧化醫療程序，最快本月底可以購入4萬個，未來或有望每月有數十萬個供應。

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▼限聚令升級延長▼