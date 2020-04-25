新冠肺炎・最新｜新增兩宗確診　公布八宗「復陽」個案

新型冠狀病毒歐美疫情仍然嚴峻，本港今日新增兩宗確診，均為輸入個案，全港累計至1,038人染病。張竹君更公布，疫情至今共八宗「復陽」個案，但相信傳染性低。 今日是DSE文憑試考試第二日，有考生發燒送院，正等待病毒測試結果。

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【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者。

張竹君：新增兩宗確診個案，編號為1037、1038。#1037，18歲女，英國返港學生，亞博館驗口水確診，無回家。#1038，61歲男性，一家六口英國返港，外傭和孫子已確診，在八鄉檢疫中心，完成檢疫前再驗口水確診。他住在舊山頂道8A號花園台。

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總計八宗「復陽」個案，編號為58、132、351、496、648、949、968、1004。張竹君指，近期有千幾個個案，有個別個案再入院，再次檢測呈陽，無同家人住，主要住酒店，有個別有出街。專家覺得是殘留病毒未清，未必會有傳染性，內地都有報告 。醫管局及科學委員會會5月開會再傾。這類個案，衞生防護中心都會小心處理，密切接觸者都要入檢疫中心。

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劉家獻：有17歲考生發燒，送往那打素急症室，入住兒科病房，情況穩定，並無發燒，正在等待鼻液檢測結果。

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5月或恢復非緊急服務。要考慮人手、改建的二線隔離病房數目、防護裝備等因素。可能先恢復人流少、用防護裝備少的服務。

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【15:10】衞生署今日下午有疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生將會出席，意味今日有新個案。

【11:35】九巴今日（25日）宣布，因應需求逐漸回升，由5月1日起將恢復繁忙時段主要客流方向的班次，即來往九龍、港島及新界的路線至疫情前的水平。而非繁忙時段及非主要客流方向的服務安排，九巴則指會密切留意各路線的運作情況及客量需求，並與運輸署保持緊密溝通，根據當局批准調配班次。

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【09:15】中學文憑試今日踏入第二日考試，今早考的科目為化學及綜合科學等。在葵涌獅子會中學，有考生在開考前不適嘔吐，但沒有發燒，學校在其位置前擺放透明膠屏風，並安排校工消毒廁所，惟該考生最終因不適而離開。雖近期本港新型冠狀病毒肺炎疫情回落，有考生仍擔心考試聚集增加風險，故帶備多個口罩及消毒搓手液等。

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【07:00】公立醫院的保護裝備當中，以N95口罩最為短缺，最新存量為230萬，比上周減少10萬。醫院管理局研究六大開源節流的方法，包括消毒N95重用、研究「豬咀」等可重用呼吸器、引入其他符合國際標準的口罩，當中包括一款本地廠商在香港生產的納米口罩。

醫管局指，該款納米口罩符合歐盟標準，適合預防空氣傳播疾病，也可用於霧化醫療程序，最快本月底可以購入4萬個，未來或有望每月有數十萬個供應。

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