新冠肺炎｜八患者出院後「復陽」入院　醫管局：部份人有輕微病徵

新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（25日）新增兩宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，共有8名患者康復出院後再次入院，並對病毒次再呈陽性反應。專家認為，檢測陽性或因身體裡有殘餘病毒，相信傳染性很低。衞生署會追查有關患者出院後到過什麼地方，並將密切接觸者送往檢疫。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，大部份「復陽」患者的病徵很輕微，包括「少少喉嚨痛、少少咳、 抖氣唔暢順」等，部份人無病徵。醫管局會為患者進行血清測試，患者亦須在隔離病房留醫，直至兩次檢測樣本陰性方可出院。

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檢測陽性或因身體裡有殘餘病毒

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港已有一次多宗確診個案，有個別個案出院後再次入院，並對病毒反應「復陽」，包括第58宗、132宗、351宗、496宗、648宗、949宗、968宗及1004宗確診的患者，當中部份人因擔心，獨自住在酒店，亦有個別人士曾外出。她續說，內地及南韓亦有這類個案，本港專家亦認為，檢測陽性或因身體裡有殘餘病毒，相信傳染性很低。儘管如此，衞生署會追查有關患者出院後到過什麼地方，並建議他們居住及到過的地方需清洗，及將密切接觸者送往檢疫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，「復陽」患者的年齡分布廣闊，由十多歲至六十多歲，所以年齡非主要因素，當中有人有其他疾病，亦有部分人很健康，代表對病毒有很多未知的因素。他又說，大部份「復陽」患者的病徵很輕微，「有少少喉嚨痛、少少咳、 抖氣唔暢順」 ，部份人無病徵。醫管局會為患者進行血清測試，患者亦須在隔離病房留醫，直至兩次檢測樣本陰性方可出院。他又強調，700多名出院患者當中，目前只有8人「復陽」，比例上不算很多。

翻查資料，第58宗個案早在3月12日已經出院，至今超過一個月。劉又稱，第58宗個案出院時仍「有少少氣喘」，他因腳腫再次入院，當時亦有輕微氣喘，驗痰後發現他對病毒呈弱陽性反應，數值是37，即病毒量少，可能是殘餘病毒。

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