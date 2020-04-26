新冠肺炎．最新│本港7日內第三度錄得零確診　再多19名患者出院

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日表示，過去24小時未錄得新增確診個案，是過去7日內第三度「零確診」。醫管局透露，過去24小時增19名確診患者康復出院，累計有772名確診患者出院。而留院病人當中，有四人情況危殆 、七人情況嚴重，其餘251人情況穩定。特首林鄭月娥昨發表題為「抗疫三月、曙光漸露」的文章，強調有信心「守得住」疫情。

【17:04】醫院管理局透露，過去24小時增19名確診患者康復出院，累計有772名確診患者出院。留院的患者當中，有四人情況危殆 （個案編號：338, 461, 595, 857）、七人情況嚴重（個案編號：417, 665, 698, 713, 840, 879, 956），其餘251人情況穩定。

公立醫院目前已開設1,130張負壓病床，使用量為40.2%；負壓病房數目為579 間，使用量為56.8%。

【16:01】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，中心沒有錄得新增確診個案，本港個案累計仍為1,038宗，包括1,037宗確診個案和一宗疑似個案。

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【14:38】消息指，今日至今未有新確診個案，衞生防護中心不舉行記者會。

【12:58】消息指，本港再增一宗出院後「復陽」個案，患者是第876個案，是一名20歲女患者，她於4月5日確診，醫管局於4月18日公布個案已出院，據悉她昨日檢測再對病毒呈陽性，現入住屯門醫院，並已接受血清測試。

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八名「復陽」患者詳細資料。（香港01製圖）

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