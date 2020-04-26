新冠肺炎│累計1038確診　消息：增一宗「復陽」個案患者入住屯院

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（25日）新增2宗確診個案，同為英國的輸入個案，至今累計共1,038宗，零確實再次「斷纜」。特首林鄭月娥昨發表題為「抗疫三月、曙光漸露」的文章，強調有信心「守得住」疫情；但昨日本港一名17歲DSE男考生進入考場前遭檢測到發燒，其後送入大埔那打素醫院抽取鼻液樣本檢測，至昨晚仍未有結果。

【12:58】消息指，本港再增一宗出院後「復陽」個案，患者是第876個案，是一名20歲女患者，她於4月5日確診，醫管局於4月18日公布個案已出院，據悉她昨日檢測再對病毒呈陽性，現入住屯門醫院，並已接受血清測試。

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八名「復陽」患者詳細資料。（香港01製圖）

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