東涌屯門空氣污染爆錶 達10+嚴重水平 環保署料情況持續數日

空氣質素欠佳，今日（26日）香港灰濛濛一片。根據環境保護署資料，截止下午3時，2個監測站東涌、屯門皆錄得「10+」空氣質素健康指數，即健康風險達嚴重水平，其餘多區均是甚高、高的水平。 環保署預測，今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數或達至「嚴重」水平，情況將會持續數日。

環保署料未來數日，本港空氣污染仍會維持在較高的水平。（資料圖片／羅國輝攝）

環境保護署表示，受一股大陸氣流影響，本港今日天氣乾燥，部分時間有陽光，吹輕微至和緩東北風。自今早起本港地區錄得較正常為高的臭氧及粒子水平，本港受背景污染較高的氣團影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，特別在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。



截至下午3時的數據，屯門、東涌健康指數為「10+」，健康風險為嚴重。荃灣健康指數為「10」，健康風險為甚高。而中西區、深水埗、葵涌、大埔、塔門、旺角健康指數為「9」，風險同樣是甚高水平。

（環境保護署截圖）

香港天文台預測，本周中後期風力將逐漸增強，並將受一股海洋氣流影響。環保署料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。署方提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。