【4.26．直播】網民太古城中心大合唱　防暴警到場驅散指違限聚令

反修例運動由去年6月至今快將一年，有網民號召今晚（26日）6時30分，於太古城中心舉行「願榮光歸香港 重現千人大合唱」行動。在新冠肺炎疫情的陰霾下，發起人提到，為免觸犯「限聚令」，呼籲參與者每4人隔1.5米距離。 在活動開始前，在場聚集人士不斷高叫口號，而在正式大合唱前，有大批警員已到場進入商場內，驅散人群並在商場內拉起封鎖線，其後又指在場人士已違反限聚令，要求大家散去。 《香港01》現場直播。

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傍晚約6時半，現場有逾百市民聚集，高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號。商場播出廣播，提到在限聚令，不可多於4人聚集。

及至6點40分，多名軍裝警員進入商場內，現場所見有警員持各式警告旗，現場響起哨子聲，多名參與合唱的人四散。其後有20多名警員駐守於商場的中庭內，他們未有穿着防暴裝備。

警方發稿指出，留意到網上有人號召今日入夜後於太古城中心一帶進行公眾活動，呼籲市民不要參與受禁羣組聚集。警方說，對於有指只要四人或以下參與公眾活動、與其他參與公眾活動人士保持一點五米距離，便不會違反第599G章，警方嚴正澄清，任何出席公眾活動人士，如抱有共同聚集目的，均屬於公眾地方進行羣組聚集，又指絕不容忍任何違法行為，可能會向違例人士發出定額罰款告票，罰款港幣2000元。

在商場近太古城道近英皇道出入口，有防暴警於晚上近7時到場，並制服一名黑衫示威者。防暴警其後封鎖商場一個出入口及扶手電梯，又驅趕記者離開現場。警方其後擴大封鎖範圍，場內其他正在購物的市民亦要逐一離開。

警員其後在商場出入口截查市民，同一時間，有多名市民在太古城中心向警員叫囂。晚上7時半，警方用揚聲器向在場人士表示，如市民再不散去，將違反599G法例，警方將發出告票，要求市民散開。警方其後增援，並進駐太古城商場周圍，並不斷驅趕在場聚集人士和記者，又以強光照向記者，期間表示：｢你哋退後啲啦，我都好驚病啊。｣同一時間，太古城中心商場亦廣播指，商場即將關閉。

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▼限聚令升級延長▼