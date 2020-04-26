【新冠肺炎】旺角人流增　 商戶嘆旺丁不旺財

新冠肺炎疫情似有放緩跡象，市面上外出的市民增加，旺角亦重回往日鬧市面貌。記者今日（26日）下午到旺角視察，信和中心人流較以往稀疏，但仍有不少人。有商戶表示，即使這幾天人流稍增，但生意仍沒起色，大跌逾半。

林先生指，今天為了買生日禮物才來信和。（歐嘉樂攝）

顧客消費欲跌 疫情下減不必要開支

旺角信和中心在下午人流稍增，有顧客在店內外流連，通道有時會變得擁擠。林先生今日特地到信和中心買了一個七百多元的模型，打算送給朋友作生日禮物。他指近期大多待在家中，甚少外出，更遑論買模型或其他遊戲。他稱因疫情原因已近兩個月沒作不必要的消費，只是今次為了買禮物才特地出來。

商戶指近日人流稍增無助生意

市民失卻消費欲，商戶不禁叫苦連天。在林先生購買模型的店舖裏，店員陳小姐指，近期通常每一、兩個月才會有一個客人購買數百元的模型，形容生意「一個字，差」。

另一間售賣動漫人物模型的陳女士慨嘆，至疫情以來，人流沒太大變化，惟市民消費意欲大跌，「只看不買，旺丁不旺財」。她指，至今生意額大跌超過一半，幾乎不敢再入貨，怕入貨後賣不出去。她希望疫情快點完結，認為情況屆時才會好轉。

信和中心人流較以往稀疏。（歐嘉樂攝）

花園街門可羅雀 有檔主索性提早收檔

信和中心旺丁不旺財，但花園街人流更慘淡。近傍晚時分，人流非常稀疏，更有部分排檔提早收檔。售賣衣服的檔主黃先生說，中午時人流較多，但到下午五點左右開始沒人。他又指平時主要依賴外國遊客生意，惟現時封關令生意一落千丈，「賣到啲咩咪賣咩囉」，又指唯有等到全球疫情緩和，解除封關才會令生意好轉。