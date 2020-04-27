新冠肺炎｜消息：暫無新確診　衞生防護中心連續兩日不舉行記者會

本港新型冠狀病毒肺炎確診及疑似個案宗數至今（27日）為1,038宗，昨日（26日）無新增個案，是7日內第三度錄得「零確診」，惟再有患者康復出院後對病毒仍呈陽性，至今累計有9宗「復陽」個案。 在疫情陰霾下，中學文憑試踏入第三日，首個主科考試通識科開考。試場將提早於上午7時50分開始，讓已完成探熱程序的考生進入試場備試。首兩日考試共有20名考生因不適或體溫超標而沒有應考。

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【14:18】消息指，本港今日暫無新確診個案，衞生防護中心連續兩日不舉行記者會。

【12:43】新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，印度和巴基斯坦政府在3月下旬起禁止所有國際航班升降，以致有3,200名及2,000名香港居民分別滯留在印度及巴基斯坦，未能回港，向港府求助。據了解，政府最快本周三（29日）安排一架巴基斯坦國際航空專機，於巴基斯坦首都伊斯蘭堡，接載滯留在該市及附近一帶的港人先行返港。

新冠肺炎｜消息：政府最快本周三派出專機接載滯留巴基斯坦港人

【11:35】新冠肺炎疫情下，經濟大受打擊。 運輸署今日（27日）宣布，轄下12個政府公眾停車場的收費將由今年6月1日起凍結於現水平，為期一年。

【新冠肺炎】政府12個公眾停車場凍結收費一年 6月1日起計

新冠肺炎｜何栢良：5月7日後可有條件豁免部份內地入境者14日檢疫

新冠肺炎｜胡志遠：公營非緊急服務縮減 或延誤腸、胃癌病人診斷

【08:00】2020年中學文憑試（DSE）首科核心科目通識科筆試今日開考，早上7時許，位於荃景圍的中學試場外，已有逾百人到場準備，有學校提早於7時20分起讓考生入內。考生余同學約於7時左右到試場預備安頓心情應考，他表示今日亦已帶多數個口罩備用，但未有使用考評局派發的口罩，「因為唔知邊度嚟。」

【DSE 2020】通識科首科核心科目今開考 有考生7時到達試場預備

DSE 2020│通識開考楊潤雄提早上班支持學生 籲彈性時間免擠塞

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【08:00】截至周一（27日）上午8時，全國確診病例84339宗，累計死亡人數4642人，疑似病例12宗，治癒病例78484宗，累計境外輸入1634宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

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