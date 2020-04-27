訛稱出售子華棟篤笑門票　騙3名「連登仔」　車房工被判社服令　

一名24歲車房技工涉於2年前，在連登討論區訛稱有「黃子華棟篤笑2018」門票出售，收取3名「連登仔」共3100元後失聯。警方調查後更發現，技工以友人銀行帳戶收取騙款以掩蓋身分。被告早前承認欺詐3罪，今（27日）在東區法院判刑。被告代表求情時指，被告態度誠懇有悔意，有穩定工作，希望法庭予以輕判，讓他繼續照顧母親和祖母；最終法庭接納感化官意見，判處被告160小時社會服務令。

裁判官香淑嫻判刑時表示，被告林偉滔（24歲）罪行相當嚴重，其借用朋友戶口一舉亦屬無恥，連累無辜朋友陷入此案中，唯考慮到被告認罪，報告正面，雖然家庭背景不好但仍勤奮上進、努力工作，是一個顧家的人。香官又寄語被告，指他年紀尚輕，有「大把時間做番個好人」；考慮以上種種，香官認為被告值得法庭給予他一次更新的機會，最終判處被告160小時社會服務令。

裁判官寄官被告「做番個好人」

案情指，首兩名事主均於2018年4月24日，在連登討論區收到被告的訊息，稱有意出售黃子華棟篤笑2018門票。兩事主表示有意購買後，分別將750元及1550元透過銀行「過數」及Wechat支付予被告，但被告收款後失聯，二人於是報警。警方調查後發現，涉案的銀行戶口屬被告的中學同學。

被告利用朋友戶口收取騙款

第三名事主與被告亦在連登討論區認識，事主於2018年4月25日發貼表示欲購買兩張門票，被告接觸事主後指示事主將800元存入一個銀行帳戶，但之後被告便告失聯，更刪除了他的連登帳戶及封鎖事主的Telegram。

警方調查後，聯絡了持有有關銀行帳戶的被告朋友，但朋友對事件毫不知情，只稱曾借戶口予被告出糧。該朋友又指，被告曾於該年4月某日稱自己「入錯數」，要求他在戶口取出800元交予他，其時朋友未有起疑，依被告所言行事，被告終在去年11月26日向警方自首。

案件編號：案件編號：ESCC104/2020、WKCC67/2020