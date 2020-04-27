美容療程打錯針　令胞姐一度失去知覺 　美容中心東主脫罪

內地美容師替美容中心東主的胞姐進行「埋線」療程時，東主疑「遞錯針」，錯誤注射腎上腺素，令胞姐失去知覺。女東主因而被控未經註冊而從事內外科執業、管有第一部藥物、未經註冊藥劑製品共3罪。法官認為女東主並不了解療程，也沒參與推銷，認為東主真心相信內地美容師在港有執照，難以想像她會將不合法的療程推介予親姊，令摯親的家人蒙受風險，故裁定被告3罪罪脫。

法官裁決時指，事主葉佩蘭作供時的說法，支持被告葉佩玲（51歲）的案情，被告只是幫事主向內地美容師叶柳容查詢有關療程，叶進行推銷時，被告並不在場，相信事主擔任了30年配藥員，她理解叶的推銷內容並自願接受療程，與被告無關。

被告葉佩玲今被裁定所有控罪不成立。(資料圖片)

認為被告不了解療程 沒誘因推銷

法官又認為事發時事主只因「貪方便」而在被告的美容中心進行療程。再者，被告過程中曾問「邊枝針」，可見她並不了解療程，而所有收益全歸叶，被告沒誘因推銷療程。法官認為被告真心相信叶在港有相關執照，法官表示難以想像被告會將不合法的療程推介予親姊，令摯親的家人蒙受風險，而相信涉案藥物屬叶，故裁定3罪罪脫。

涉案內地美容師已認罪 被判囚10個月

控方案情指，被告事發當日著胞姊帶備1.2萬元到美容中心，抵達後叶建議事主進行臉部「埋線」療程，並替事主臉塗麻醉膏，期間叶著被告將一支針筒遞給她，而被告照做。事主及後感到嚴重頭痛、胸悶及嘔吐，更失去知覺，被送往醫院治理。警方事後在美容中心內搜出含利多卡因和腎上腺素的玻璃瓶。

涉案的內地美容師叶柳容已承認未經註冊而從事內外科執業罪，於2018年底被判囚10個月。

案件編號：DCCC 155/2018