新冠肺炎│港府撥1.11億元予港大中大　研究病毒傳播、檢測及防治

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新冠肺炎疫情持續，食衞局今日（27日）宣布，在轄下醫療衞生研究基金中，批出共1.11億元撥款，支持香港大學及香港中文大學兩校醫學院進行26項針對新冠肺炎的醫學研究項目，包括研究病毒的傳播及傳染性，以及有效檢測、監控、預防策略和治療方法。局方估計研究為期一至兩年。

食衞局的醫療衞生研究基金將委託中大及港大研究進行26項研究，包括研發疫苗及新型抗病毒藥物、在社區中進行有關新冠病毒的血清流行病學研究，探討引致病毒屬性、特徵、傳播、感染及有效治療介入方法；另探討香港的早期檢測系統、評估及對是次疫情爆發的應對措施。

若成功研發疫苗會在成年健康人士試用　料需時一至兩年

食衞局表示，研發的疫苗將大量生產，並在健康成年自願者身上進行測試；而在社區實時血清流行病學研究，有助推斷無徵狀感染者人數、群體免疫力及免疫反應的持續時間，長遠有助決策人員制訂防控措施（如放寬或延續減少社交接觸），並在成功研發疫苗時協助評估需求。局方估計研究為期一至兩年。

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病毒存未知之數　邀各大學遞交新研究建議

食物及衞生局局長陳肇始稱，港府一直支持特定委託研究項目，應對威脅健康的緊急情況，如2003年爆發沙士和2009年豬流感，她相信是次委託研究項目可適時為對抗疫情帶來科學知識及實證。由於新冠病毒傳播及診斷仍存眾多未知之數，故局方將繼續邀請其他大學及兩所醫學院遞交新的研究建議。

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