新冠肺炎｜街坊夜巡大街小巷派物資　嘆疫下清潔工聲音更弱

港人曾為撲防疫物資瘋狂，但對於每日在街頭奔波的清潔工，無論是口罩價錢或排隊時間也感奢侈，直至政府承諾派發懲教署CSI口罩，也只是一日一個，當口罩被炒至「天價」時，遇到口罩被汗水污水沾濕，他們只能用抹手紙印乾，再放在通風處晾一晾。 一行四人的年輕人這夜出動，背上逾50份防疫包，在多個垃圾站之間尋找熟悉的身影，無論是清潔工、拾荒者，還是露宿者，也是目標人物，除了遞上一包包口罩，更多是關心近日生活。在受惠者眼中，他們是「有心人」、「熱心人士」，但成員之一的阿Why說，自己只是街坊，「好似以前我問隔離屋借生抽，我又借洗衣粉畀你……我哋只係街坊之間交流，談不上施比受更有福」。

▼街坊夜巡社區派物資▼

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垃圾站吃晚飯的日常

日間如常人般返工、返學，夜晚即組成派物資小隊，每月至少出動一次，每次組合或有不同，這一晚記者跟隨4個二十多歲的年輕人──家輝、阿迪、阿Why及Alice，走訪他們熟悉的社區，兩個半小時去了五個垃圾站，與清潔工見面時不陌生，如街坊相遇。

走入垃圾站，清潔工剛好煮好飯菜，不禁呻天氣熱，口罩也弄濕，不夠時只好加紙巾，幸好目前口罩供應不算緊張，加上每月1,000元的「抗疫辛勞津貼」，可幫補買口罩、餸菜。

另有垃圾站在火警後一直未修復，昏暗而侷促，有清潔工在暗處工作，白色口罩上滲出一灘汗跡，仍感恩在疫情下有一份工作，「屋企人工作有影響，有少少壓力，但起碼清潔有工開」。遞上口罩時順道問到「裝備夠嗎？」，「又戴帽、眼罩，好焗、又大汗」，故眼罩甚少用上，但她說清潔時也會害怕，「搵食都無辦法，盡量小心啲囉！」

路旁也遇上正休息的清潔工，額頭上滿是汗珠，直言「一日要用兩、三個口罩，一個公司派，其他自己買」，在口罩價格飆升時捱過貴口罩，「300元得50個，只可以一日用一個，濕咗用抹手紙印乾，放喺通風處晾一晾就好」，但氣溫逐漸飆升至三字頭，「有時熱到衫都濕埋」。

這夜，他們在多個垃圾站穿梭，向清潔工派發防疫物資。（高仲明攝）

義工嘆清潔工以妥協保工作

路上遇見拾荒婆婆，不斷被叮囑「唔好洗口罩啊，寧願吊喺窗台吹！」、「唔好偷懶唔戴口罩啊！」，家輝為婆婆戴上口罩，在港獨居的婆婆緩緩道出自己故事：靠高額長者生活津貼生活，每日辛苦執來的紙皮只有數十元，捨不得也未曾買過口罩，幸運是「好心人經過都會問下我夠唔夠（口罩）」。

有時拾荒者離開自己的專屬車仔找紙皮，義工們大概猜到是誰，把防疫包塞到車上的小布袋，以防被盜。

家輝說，並非從施捨角度派發物資，只是有多出資源時與街坊分享，也希望當他們的聆聽者，「必須明白佢哋處境先可以持續地去做」，從閒聊中才發現部分人每日兩更工作，資訊不流通，不知政府向他們派1,000元，連同早前宣布全民派1萬元，甚至更早期派4,000元也毫不知情。早前清潔工口罩問題被社會關注，他說儘管清潔公司近月已向工人一日提供一個口罩，其實不夠，清潔工心底上希望多一點裝備，但又會安慰自己「有口罩派已不太差」，擔心講太多招來公司不滿，甚至丟了工作，故選擇妥協。

清潔工站在抗疫最前線，家輝曾遇一位屋邨外判清潔工，獲派一副類似在實驗室才會用上的眼罩，戴上後看不見下方，幾乎在樓梯仆倒，但戴著這副眼罩及口罩，要「上陣」清理疑似確診者單位外的公用走廊，「清潔工最無權，公司叫你清潔一個地方，都要去做」。他認為，清潔公司希望以最低成本完成所有工作，變相會剝削清潔工權益，但到底多少裝備才是足夠，未有一個統一標準，希望可在合約上列明。

每次探訪，家輝嘗試記下每位清潔工、拾荒者的名字，「唔想見面時只叫佢哋婆婆、伯伯，感覺上關係好遠」，也希望讓他們明白有人願意與其同行。（高仲明攝）

基層無意識處於不平等狀態

在全民抗疫時代，他們選擇與前線清潔工同行。一向難耐臭味的Alice，因疫情主動走入垃圾站了解清潔工境況，發現部分垃圾站非想象中骯髒，甚至可以「整齊」形容，也發現平日眼中微小的工種，一直在默默付出，這是她首次主動關心陌生人。

短短兩個半小時收到無數句「多謝」，阿迪認為可做的事有限，派物資、協助申請資助等已是上限，慨嘆「佢哋無意識個人價值及勞動成果，係處於一個不平等狀態，不少人滿足於當下狀況，我哋除咗明白，仲要諗下點樣改變佢哋想法」。

一份抗疫物資有5個口罩及酒精搓手液，靠他們自行包裝。（高仲明攝）

螞蟻搬家式派物資

一份份抗疫物資來自新福事工協會「關懷貧窮學校」成立的拾平台，統籌之一的趙日輝表示，至今收到逾6萬個捐贈口罩，還有搓手液、漂白水等物資，靠數名義工落區派發，承認「即使持續去派，但人手有限，無可能做得完」。

勉強滿足部分清潔工物資上需求，但不平等在疫下更見明顯。政府「防疫抗疫基金」向清潔工及保安人員發放每月1,000元津貼，但非人人受惠，亦有人數限制，「好多怨氣，但無議價能力。就算想發聲，但工作似乎容易被取代。失業率高企下，更怕係失去一份工作」，趙日輝無奈說。疫情未見終點，料以年計肆虐，他希望清潔工可獲發足夠而合用的裝備、獲人性化地處理他們訴求，在疫境中帶來一點安心。