新冠肺炎．最新｜內地入境檢疫延長1個月　下周三重開戶外運動場

新型冠狀病毒肺炎持續在全球蔓延，本港昨日（27日）連續第二日無新增確診個案，是自1月底疫情爆發以來的首次，惟專家提醒不應以一、兩日的數字判斷疫情發展。 全球確診人數周一晚突破300萬人，本港疫情放緩。限聚令及內地入疫強制檢疫法例，將於下月7日屆滿。特首林鄭月娥於行政會議前間記者，公布下周一起（5月4日）公務員全面復工，康文署部份室外場地重開，公共服務例如櫃檯服務回復正常開放時間。

食物及衞生局局長陳肇始。 （羅君豪攝）

【15:51】康文署消息表示，下周三（5月6日）起戶外運動場、圖書館部份服務及博物館重開。

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新冠肺炎│公共服務下周逐步恢復 康文署周三重開戶外運動設施



大律師：限聚令中聚集、距離限制無清晰定義 造成灰色地帶

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【15:43】就599C章規例放寬，陳肇始表示，現時與過去數個月的情況有不同，需要適時收緊及放鬆。有關修改涉及粵港澳的檢疫安排，不包括台灣，原因是三地的交往頻繁。

【15:20】就太古城日前有示威活動，警方曾稱多於4人聚集「抱有共同聚集目的」，不論是否相隔1.5米均違反「限聚令」。陳肇始表示，律政司司長及行政長官已提及第599G涉「限聚令」的立法原意，於公眾地方不多於4人。這條例是從公共衞生及社區減低傳播風險，在疫情下不多於4人聚集是原意及目的，至於檢控要看立法原意。

【15:05】食物及衞生局局長陳肇始表示，涉及第599C章的法例，即內地入境人士強制檢疫14日的安排會延長一個月至6月7日。不過，部份人士可獲豁免，包括跨境學童及相關跨境上學服務提供者；關乎香港經濟利益發展的生產作業及業務活動、專業服務，他們需要提供證明文件。另外，第599D章涉及向醫護如實披露旅遊史、病情的規例生效時間則延長至8月31日。今日稍後刊登憲報，4月29日零時零分生效。

另外，澳門入境的檢疫安排，港府亦會與澳門政府再研究調整。

食物及衞生局局長陳肇始。 （羅君豪攝）

【14:25】據了解，陳肇始將公布內地入境香港的檢疫安排政策。

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【13:45】消息指，今日沒有新增確診個案，故不會舉行衞生署例行記者會，這是連續第三日錄得零確診。食物及衞生局局長陳肇始今日下午3時在政府總部地下演講廳會見記者，衞生署署長陳漢儀和食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基亦會出席。

【01:16】政府公布將分階段恢復公共服務。第一階段將於下周一（5月4日）開始，屆時公共服務將盡可能恢復正常服務時間，例如康樂及文化事務署的個別戶外設施包括網球場及運動場內的緩跑徑將重新開放；房屋委員會逐步恢復「出售居者有其屋計劃單位2019」的選樓服務；運輸署將恢復駕駛考試的路試；以及社會福利署的社會保障辦事處將恢復正常開放時間提供服務，並與營辦有關服務的非政府機構商討，為逐步恢復提供早前因疫情而縮減或暫停為長者及殘疾人士的各項到戶或中心為本服務。

新冠肺炎│下周一公共服務逐步恢復 網球場緩跑徑重開

【09:48】林鄭稱下周一起公務員全面復工、康文署部份室外場地重開、公共服務例如櫃檯服務回復正常開放時間。

【09:42】特首林鄭月娥於行政會議前間記者，表示疫情開始受控，會按部就班檢視各項控制措施，表明會視疫情逐步放寬。她又指，5月7日將有多項防疫措施到期，包括限聚令、餐廳限制等，料快將公布解禁安排。

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日本暫停免簽證入境 4月底延至5月底 香港旅客受影響

【08:00】截至周二（28日）上午8時，全國確診病例84344宗，累計死亡人數4643人，疑似病例10宗，治癒病例78596宗，累計境外輸入1636宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

【08:00】旅客一向喜歡到特賣場（即Outlet）購物，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，本港將會面臨一個沒有內地客的「五一黃金周」。

《香港01》記者先後到東涌東薈城及海怡半島特賣場了解情況。有東薈城店舖售貨員說，近兩星期周六、日人流不少，大多為剛行山郊遊的香港人；但旺丁不旺財，對生意幫助不大，跌幅最少有6成，目前只能見步行步；有東涌居民則說現時出外「行得好舒服」，但明白不少人因此而「失飯碗」，直言不得自私，認為當局遲早會放寬入境限制，讓內地人回來購物。

五一黃金周│東涌及海怡半島Outlet無遊客 店員：多見港人涼冷氣

【08:00】九龍城碼頭、土瓜灣至紅磡一帶，一向為內地團聚集、用餐及購物重地，《香港01》記者上周六（25日）到現場視察，以往團體用餐的的酒樓大多已經暫停營業。有藥房只半開鐵閘繼續營業，老闆羅先生呆坐半日，進來購物的街坊不多，「嗰日好嘅，咪賣到十盒八盒口罩，點捱？好似一鋪清袋，仲要借銀行貼錢！」但數十萬貨品不能轉手、租金仍要交，加上希望伙計能繼續打拼，單獨一人繼續守住迎對黃金周。他樂觀說：「我點都等下啦，6月啦，大陸團陸續開啩！最多咪破產，有命就可能有希望。」

五一黃金周│土瓜灣藥房半黑營業省支出 留守老闆：似一鋪清袋

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【06:00】中學文憑試則在疫情陰霾下開考，主科英文科於今日（28日）開考。昨日為通識科的考試日，考評局稱有29名考生報告因病未能考試，10人有發燒或急性呼吸道感染徵狀而到場後不獲准入試場，另3人在考試期間不適而離場。

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