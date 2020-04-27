新冠肺炎．最新｜林鄭：政府周一恢復公共服務　部份公共場所重開

新型冠狀病毒肺炎持續在全球蔓延，本港昨日（27日）連續第二日無新增確診個案，是自1月底疫情爆發以來的首次，惟專家提醒不應以一、兩日的數字判斷疫情發展。 全球確診人數周一晚突破300萬人，本港疫情放緩。限聚令及內地入疫強制檢疫法例，將於下月7日屆滿，有傳行政會議今日（28日）將商討是否放寬防疫措施。

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【09:48】林鄭稱下周一起公務員全面復工、康文署部份室外場地重開、公共服務例如櫃檯服務回復正常開放時間。

【09:42】特首林鄭月娥於行政會議前間記者，表示疫情開始受控，會按部就班檢視各項控制措施，表明會視疫情逐步放寬。她又指，5月7日將有多項防疫措施到期，包括限聚令、餐廳限制等，料快將公布解禁安排。

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【08:00】截至周二（28日）上午8時，全國確診病例84344宗，累計死亡人數4643人，疑似病例10宗，治癒病例78596宗，累計境外輸入1636宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

【08:00】旅客一向喜歡到特賣場（即Outlet）購物，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，本港將會面臨一個沒有內地客的「五一黃金周」。

《香港01》記者先後到東涌東薈城及海怡半島特賣場了解情況。有東薈城店舖售貨員說，近兩星期周六、日人流不少，大多為剛行山郊遊的香港人；但旺丁不旺財，對生意幫助不大，跌幅最少有6成，目前只能見步行步；有東涌居民則說現時出外「行得好舒服」，但明白不少人因此而「失飯碗」，直言不得自私，認為當局遲早會放寬入境限制，讓內地人回來購物。

五一黃金周│東涌及海怡半島Outlet無遊客 店員：多見港人涼冷氣

【08:00】九龍城碼頭、土瓜灣至紅磡一帶，一向為內地團聚集、用餐及購物重地，《香港01》記者上周六（25日）到現場視察，以往團體用餐的的酒樓大多已經暫停營業。有藥房只半開鐵閘繼續營業，老闆羅先生呆坐半日，進來購物的街坊不多，「嗰日好嘅，咪賣到十盒八盒口罩，點捱？好似一鋪清袋，仲要借銀行貼錢！」但數十萬貨品不能轉手、租金仍要交，加上希望伙計能繼續打拼，單獨一人繼續守住迎對黃金周。他樂觀說：「我點都等下啦，6月啦，大陸團陸續開啩！最多咪破產，有命就可能有希望。」

五一黃金周│土瓜灣藥房半黑營業省支出 留守老闆：似一鋪清袋

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【06:00】中學文憑試則在疫情陰霾下開考，主科英文科於今日（28日）開考。昨日為通識科的考試日，考評局稱有29名考生報告因病未能考試，10人有發燒或急性呼吸道感染徵狀而到場後不獲准入試場，另3人在考試期間不適而離場。

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