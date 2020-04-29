口罩肺炎│80後擲千萬港產口罩未獲政府資助　信港人識揀可站得住

新冠肺炎疫情下香港人展現獅子山精神，本地口罩生產線相繼投入生產。80後出身的李秉峯與兩名友人花積蓄1,000萬元成立「Good Mask」公司，在大埔工業邨設立10條生產線生產港製口罩，生產兩款分別為歐洲標準的EN14683 Type I 及 Type IIR 外科口罩，日產20至30萬個口罩。 Good Mask申請過政府的「本地口罩生產資助計劃」卻未能獲選，生產成本不斷上漲，隨時蝕本收場。同時本地口罩市場在未來或會飽和，但他們稱對口罩的品質有信心，「香港人買嘢唔係睇錢，佢哋好識㨂嘅」，盼在眾多口罩中成功跑出。

80後出身的李秉峯與兩名友人大花積蓄1,000萬元，在大埔工業邨設立10條生產線成立「Good Mask」。（曾梓洋攝）

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衞生署1月23日公布本港首宗新冠肺炎確診個案，市面即出現口罩荒，售價飆升。政府推出本地口罩生產資助計劃，資助20條本地生產線，以增加本地口罩供應。入選的廠房第一條口罩生產線可獲300萬元資助；獲批資助的第二條生產線則可獲額外200萬元資助，即每間公司最多可獲500萬元，而獲選的公司已經全數公布。

Good Mask的logo是大象，李秉峯指是取其保護的象徵。（曾梓洋攝）

日產最多30萬個 落選政府資助料因遲申請

Good Mask行政總裁李秉峯，與兩名同樣是80後的朋友合資近1,000萬元，於大埔工業邨創立品牌。他們在台灣及內地購入9台口罩生產機，設共10條生產線，並於內地、台灣及美國的FDA註冊公司購入原材料溶噴布、無紡布。廠房是租用生產光纖的4,000平方呎無塵車間，達到ISO 14644-1中的ISO Class 10標準，較政府的要求為高。

3條為全自動生產線，7條則是半自動生產線，由3月開始投產，現時口罩日產量達20萬至30萬個，但品牌卻沒有獲選入政府資助名單。

對於落選，李秉峯覺得可能與較遲申請有關，「政府有派人過嚟睇廠房，但後續都一路無消息，我哋都忙住做口罩無去收風。」他承認，若能取得政府的資助，有信心至少回本，但現時因為生產成本不斷上漲，隨時蝕本收場。

全自動口罩生產機械雖然過程不需要經人手處理，但要有技工在場不時調節生產的細節。（曾梓洋攝）

賣$168元50個 每月人工開支100萬

李秉峯透露，他們在農曆年後已經與台灣的生產商洽談購買機器，「第一部台產嘅全自動機，當時大約用咗200萬港元。」他慶幸決定做得早，否則台灣其後限制口罩出口等，相信機械將難以付運；9台口罩生產機全部花費接近700萬元，「我哋宜家流動資金緊張。」

但兩款口罩的售價並不便宜，分別為138元30個裝及及168元50個裝。仍要蝕錢？李秉峯解釋，除了機器難買、昂貴外，生產口罩的主要原材料溶噴布同樣洛陽紙貴，「上星期賣50萬元一噸，今個星期已經升到80萬元一噸。」另外，廠房現時有約80名工友，加6名技工，每月人工開支已超100萬元，「請調機師傳最難搵，要出到5至6萬元。搵到，佢哋都要摸部機幾個月先生產到。」

香港人買嘢唔係睇錢，佢哋好識㨂嘅 80後口罩廠老闆李秉峯

▼無塵間生產過程▼

+ 8 + 7 + 6

面對流動資金緊張，加上本地口罩廠湧現、市場飽和，擔心有日會捱不住嗎？李秉峯簡單回應：「當時無諗過疫情持續幾耐，只覺得每日多20萬個口罩對個疫情有幫助，情感上我哋當然希望疫情快啲過去，到時我哋再諗轉型。」



同時，李秉峯對自家品牌十分有信心，強調口罩有百分百信心保證。Good Mask的兩款口罩通過驗證為EN14683的 Type I 即細菌過濾率（BFE）達95%；及 Type IIR 即BFE達98%並能阻隔液體滲入，是歐盟標準中的最高級別。「我哋要求同事入無塵間前要換防護服、洗手後要掂到口罩工序要戴即棄手套，每4至6小時更換一次口罩。口罩生產後都會經UV燈再消毒。」他又明言，兩款口罩售價可能會再上調，但相信「香港人買嘢唔係睇錢，佢哋好識㨂嘅」。