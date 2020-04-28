巴士拍打8歲女童臀部　程式編寫員被判感化令12個月

一名程式編寫員涉於去年9月，在巴士上突然拍打8歲女童的臀部一下，令女童受驚哭泣，因而驚動其母親報警；程式編寫員其後被拘捕並被控以一項非禮罪。被告早前認罪，裁判官今(28日)在觀塘法院判刑時指，考慮案件涉及年幼女童，性質嚴重，並引述被告的心理報告，指他對女童無同理心，重犯機會屬中等，但接納辯方求情指被告背景良好、年輕和受抑鬱症影響而犯案，最終判處他12個月感化令。

被告董位鋒，26歲，報稱為理工大學程式編寫員，早前承認一項非禮罪。控罪指稱他於2019年9月29日，在觀塘中秀茂坪巴士總站的一輛1A路線巴士上非禮女童X。

裁判官引述報告 評估被告重犯機會屬中等

辯方律師求情時，呈上被告親筆撰寫的求情信，指被告年紀輕，是次亦屬初犯；而被告犯案後即時道歉，事後亦坦白承認控罪，現在已深感後悔，故望法庭從寬判刑。辯方續指，被告背景良好、有善心、學業成績優異，是次犯案因受其抑鬱症影響，希望法庭能法外開恩，判處非監禁刑罰，以讓被告可以照顧居於老人院的老父和協助被告康復。

裁判官鐘明新曾一度引述被告的心理報告，指被告對受害人並無同理心，重犯機會屬中等，質疑感化令是否適當刑罰；唯辯方解釋指，被告年紀尚輕，相信輔導和跟進式心理治療更能有助他改過自新。最終鐘官判處被告12個月感化令。

案件編號：KTCC1760/2019