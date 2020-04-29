口罩肺炎│藥房老闆韓國貨買到美國貨　見證來貨一盒10多元變天價

「始終沙士對香港人造成嘅陰影太大！」Good Mask行政總裁李秉峯說。原本是從事藥房生意，疫情爆發三個月以來見證市民搶口罩等防疫物資，過去來貨10多元一盒的口罩，竟然變成200、300元一盒，最後連藥房也無法從外地進口口罩，「我哋由韓國貨買到美國貨，最後只得返印尼貨，咁我相信香港生產會好過印尼。」奮然一擲千萬投身成為本地口罩生產商。

李秉峯成立的「Good Mask」生產兩款分別為歐洲標準的EN14683 Type I 及 Type IIR 外科口罩。（曾梓洋攝）

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疫前口罩無人吼 疫後一日4萬個不夠賣

新冠肺炎疫情在一月來襲本港，香港人吸取了沙士教訓，搶購防疫物資，無論是口罩、漂白水、還是酒精都一度全城缺貨。李秉峯在元朗開設藥房，感受較常人更深刻，像是過去來貨只約10多元的一盒口罩，突然變成全城最熱賣的用品，售價更升價超過十倍至200、300元一盒，「未有疫情時口罩喺放20盒一個月都賣唔出，但疫情時最高峰一日入4萬個口罩都唔夠賣。」

李秉峯明白香港人的傷痛，所以努力採購口罩滿足需求，「沙士死咗299人，當中包括謝婉雯醫生，相信大家都有陰影喺度，沙士係一個傷口。」但今次疫情是全球大流行，內地停工，加上世界各地相繼禁止口罩出口，藥房採購口罩相當困難，他嘗試購入韓國生產的口罩，也有試過買美國貨，「我哋想入貨買返嚟都做唔到，咩貨都無。」到最後只剩下印尼出口的口罩，而價格也數月前翻了幾倍，每個口罩的來貨價升至近2元一個。

藥房每月生產20萬個口罩，李秉峯希望可以能為疫情出一分力。（曾梓洋攝）

「我相信香港生產會好過印尼」

作為藥房商，李秉峯認為口罩是基本的衞生用品，但有基層卻一個口罩難求，「好記得有劏房伯伯一個口罩用4日，口罩起晒毛粒嘅相」，對此感到十分難過。他於是在農曆新年後便研究從外地直接購買口罩機、原材料及租用無塵間廠房，「我相信香港生產會好過印尼。」

不過他坦言，藥房的採購經驗對做口罩沒有大幫助，「投身新行業好困難，但又覺得唔介意take risk去做。」幸運地，他經人介紹成功找到大埔工業邨的光纖工廠願意租出無塵間，又免費讓他們使用倉庫；另外也順利地買到合標準的熔噴布，「我哋嗰陣都唔識擔心會唔會俾人呃，好彩無假布，真係好感恩。」

現時廠房存有的布料可以生產約一個月，由零開始至香港製造口罩面世，李秉峯笑言如同見證兒子出世般感動，覺得十分欣慰。