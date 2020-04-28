新冠肺炎│下周一公共服務逐步恢復　網球場緩跑徑重開

政府發言人今（28日）宣布，疫情漸趨穩定，按抗疫督導委員會暨指揮中心指示，政府在繼續保持高度警覺和採取所有必要的預防措施下，將於下周一（5月4日）起逐步恢復公共服務。首階段涵蓋康文署個別戶外設施，包括網球場及運動場內的緩跑徑將重新開放，運輸署將恢復駕駛路試，房委會重展居屋揀樓程序，以及社署社會保障辦事處將恢復正常開放時間等。 各政策局及部門將採取措施，避免群組聚集及預防感染。指揮中心將密切留意疫情發展，以決定第二階段全面恢復正常服務時間。

康文署部分戶外設施於下周一重新開放，包括網球場及運動場內的緩跑徑。（資料圖片/余俊亮攝）

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第一階段5月4日開始

發言人表示，疫情自本月較早時間以來漸趨穩定，在過去兩星期只錄得個位數字的確診個案，因此政府將分階段恢復公共服務。



第一階段將於5月4日開始，屆時公共服務將盡可能恢復正常服務時間，例如康樂及文化事務署的個別戶外設施包括網球場及運動場內的緩跑徑將重新開放；香港房屋委員會逐步恢復「出售居者有其屋計劃單位2019」的選樓服務；運輸署將恢復駕駛考試的路試；以及社會福利署的社會保障辦事處將恢復正常開放時間提供服務，並與營辦有關服務的非政府機構商討，為逐步恢復提供早前因疫情而縮減或暫停為長者及殘疾人士的各項到戶或中心為本服務。

發言人續指，鼓勵公眾可繼續通過使用其他方式以獲得所需的服務（例如網上申請、電話服務等）。港府亦會在第一階段恢復向公眾開放的公共設施採取措施，避免群組聚集，以免違反禁止多於四人群組聚集的規例和減少人群。各政策局和部門將會就最新的服務安排另行作出宣布。

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公務員需彈性上班及彈性午膳 員工間需加裝間隔

政府表示，在恢復公共服務的第一階段，各政策局和部門會繼續實施減低社交接觸及預防感染的措施，例如實施彈性上班及午膳時間、盡可能舉行視像會議以減少面見會議、在員工之間或員工和公眾之間保持距離或裝設間隔。

政府亦會繼續在政府大樓和場地實施各種預防感染措施，包括在入口處為所有進入人士量度體溫、提供酒精搓手液、設置消毒地氈、加強清潔公用設施，以及採取衞生署衞生防護中心建議的其他措施。

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