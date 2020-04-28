政府研加快推售租置貨尾單位　料每年可賣1800伙

現時納入租者置其屋計劃的39條公屋屋邨，約有4.1萬伙仍未售出。政府早前提出加快有關屋邨的貨尾單位，包括考慮擴至綠表人士購買等。立法會房屋事務委員會今日（28日）討論有關計劃。 運房局副秘書長張趙凱渝在會上表示，預計每年可推售1,800伙租置貨尾單位，但她承認屋邨樓齡較高、已過保養期，認為要考慮單位的定價等，以增加購買誘因。 她又指，現時公屋供應緊絀，為了防止延長公屋等候時間，故只考慮發售貨尾單位，日後資源充裕後，房委會將會再研究擴至其他屋邨。

運房局副秘書長張趙凱渝在會上表示，預計每年可推售1,800伙租置貨尾單位。（梁鵬威攝）

料每年推售1,800伙

現時租置計劃未售單位的樓齡，超過8成屬28年或以上。熱血公民立法會議員鄭松泰說，現時租置單位數齡較高，且經濟現正面對衰退，擔心會影響出售的吸引力。

運房局副秘書長張趙凱渝指出，目標每年推售當年回收的單位，預計約有1,800伙，「但好老實講，係咪每年拎1,800個出黎，會賣到1,800個？今天唔敢講。」因此，她承認需要考慮有關單位的定價等，希望年尾或明年初可用新方法出售有關單位。

民主黨立法會議員尹兆堅說，不少現租戶擔心強逼要求他們搬遷。（梁鵬威攝） 無要求現租戶強制遷出 對於當局正考慮制定特別調遷計劃，將現租戶調遷至其他非租置屋邨，民主黨立法會議員尹兆堅說，不少現租戶擔心強逼要求他們搬遷，張趙凱渝說，現正研究租戶遷出的誘因，無提及強制遷出。

承認屋邨保養期「過咗好耐」

不少人關注屋邨維修費用，批評當年政府只注資26億作維修基金，每戶只分得1.4萬元。張趙凱渝說，39條屋邨樓齡已約20至30年，承認保養期「一定過咗好耐」，故需要考慮方法增加購買誘因，對於會否延伸保養期，張未有正面回應，但認為在誘因方面，可以討論調整定價或維修金等。

被問及政府會否為「包重建」，張趙凱渝表示，有關屋邨已是私人樓宇，故應跟照私樓的做法。

公屋供應緊絀 暫只推售貨尾單位

至於政府何時會將租置計劃擴至其他公屋，張趙凱渝指，重推租置計劃後，短期內會減低公屋單位供應，由於現時公屋供應緊絀，為了防止延長公屋等候時間，故只推出發售貨尾單位，日後資源充裕後，房委會將會再作研究。

房屋署助理署長陸慶全說，已檢查所有公屋在天台上的排氣管，稱全部高於一米，符合法例及國際標準。（梁鵬威攝）

公屋天台排氣管全部高於一米

此外，委員會今日亦曾討論全方位維修計劃的進展。因應疫情，會上有人關心公屋的喉管問題，房屋署助理署長陸慶全說，現時全方位維修計劃已涵蓋渠管檢查及維修，但明白市民最近關心有關問題，當公屋有確診個案，若有單位共用同一條污水渠或排氣管，他們會主動入屋調查及維修。

他又指，已檢查所有公屋在天台上的排氣管，稱全部高於一米，符合法例及國際標準。如果有任何公屋住戶擔心處所的渠管情況，均可登記，房署會派員上門檢查維修。