逃犯條例｜涉踢警署警長小腿　地盤工人被控　投訴被捕時遭掩口

去年11月3日市民發起「七區行街」示威活動，有地盤工人當晚涉在沙田港鐵站外踢向警署警長小腿，當場被捕。事隔近半年，地盤工被控一項襲警罪，今（28日）於沙田裁判法院提堂，暫時毋須答辯。辯方反對控方隱去事主身份，並投訴警方拘捕時掩住被告的口，不讓他說出名字。案件押後至6月再訊，屆時將一併處理匿名令申請，被告獲准保釋。

被告林昭明（22歲，報稱地盤工人）被控於去年11月3日在沙田港鐵站A1出口外襲擊警署警長X。

辯方反對把涉案警署警長匿名

辯方反對控方申請將事主匿名，署理主任裁判官鄧少雄提及其他案件也有同類申請。辯方回應指，不同法庭對匿名令申請的裁決不一，故需獨立處理每宗案件。辯方隨後再投訴警方拘捕被告時掩住他的口，不讓他說出名字。

案件押後至6月9日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見，控辯雙方亦需於下次提堂時就匿名令提交書面陳詞。被告獲准以1000元保釋，期間不可離港，並須居於報稱地址及每周往警署報到一次。

被告林昭明在旁聽人士遮掩下，離開沙田裁判法院。(林樂兒攝)

涉案警署警長未有求診 但聲稱腳痛

據了解，控方案情指當晚7時許，沙田港鐵站有未經批准的集會，站外的警察應站內的同袍要求，前往增援。警署警長X衝入港鐵站時，被告伸左腳踢到其左小腿。X事後沒有求診，但聲稱腳痛。被告警誡下保持緘默。

三被告涉9.22參與暴動 將轉介至區域法院審理

另外，售貨員陳樂怡（24歲）、工程師周錦威（23歲）以及地產經紀黃溢霖（43歲）的案件今亦再次提堂。三人同被控於去年9月22日在沙田好運中心外與他人參與暴動，周另被控在公眾地方攜有攻擊性武器及阻差辦公兩罪。控方今修訂控罪，將阻差辦公罪的事主，即高級督察林佩武的名字刪去，改以編號58483代替。此案押後至本月19日於區域法院處理，3人續准保釋。

案件編號：STCC913/2020、STCC3611/2019