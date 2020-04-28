【DSE 2020】VTC職業訓練局140項課程　延長報名期至5月30日

受新型冠狀病毒疫情影響，不少活動均要取消或延期，莘莘學子的學習進度亦大受影響，DSE更延至上周五(24日)才正式開考。職業訓練局（VTC）宣布於2020/21學年開辦約140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，提供約1.7萬個學額，當中約120項為資助課程，適合中六學生報讀，為方便選讀心儀課程，課程報名日期將延長至5月30日。

VTC將於2020/21學年開辦約140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，提供約1.7萬個學額，當中約120項為資助課程，適合中六學生報讀。VTC 表示，為方便同學充分掌握升學資訊以選讀心儀課程，課程報名日期將延長至5月30日，歡迎中六同學網上報名；學生於截止日期前報名，將有機會於6月上旬獲派有條件取錄，增加入讀心儀課程的機會。

VTC表示，將於新學年開辦不同課程培育學生的專業應用技術及新數碼技能，包括香港專業教育學院

（IVE）開辦人工智能及機械人學高級文憑、網絡安全高級文憑，以及多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑等，以培育掌握機械人技術、人工智能編程、資訊系統保安、多媒體設計及開發等方面的專才。

香港高等教育科技學院（THEi）則開辦「專業為本」學士學位課程，當中包括獲政府納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）的課程，以及自資學士學位課程，而符合「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」申請資格的學生，每年可獲最高港幣32,100元免入息審查資助。當中課程包括環境工程及管理、屋宇設備工程、飛機工程、醫療護理、食品科學及安全、廣告、公共關係及管理等。