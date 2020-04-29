懲教主任涉出示證件要求享酒店醫護優惠　上周被廉政公署拘捕

懲教署一名監獄行政主任被揭發，於本月兩度光顧港島香格里拉大酒店期間，出示懲教署職員證稱自己「負責監察醫療單位」，要求享用酒店推出的醫護專享半價優惠，懲教署4月17日表示接獲相關投訴，並轉介其他執法機構跟進調查。 據悉涉事的懲教主任於上星期已被廉政公署拘捕，並已被停職。 廉署回覆查詢時表示不會評論個別案件，而懲教署則指已將個案交執法構構處理，不便評論。

懲教主任涉出示證件要求享用香格里拉大酒店的酒店醫護優惠，被人揭發並投訴。（資料圖片）

《香港01》早前接獲投訴，指一名懲教署的行政主任於4月8日光顧港島香格里拉大酒店的米芝蓮一星餐廳夏宮時，出示懲教署職員證，聲稱自己「負責監察醫療單位」，要求享用該酒店的「為醫護打氣」優惠折扣，得逞後再於4月12日要求享用相同優惠，並再預約多4日欲再用優惠，投訴人其後發電郵至相關部門投訴。

該酒店的優惠條款列明，使用優惠需要向餐廳服務員出示醫院管理局轄下公立醫院與診所，或私家醫院的有效職員證正本。懲教署於4月17日表示接獲相關投訴，並即時轉介其他執法機構跟進調查。

據悉，涉事的懲教主任於上星期已被廉政公署拘捕，並已被停職。

廉政公署回覆查詢時指，根據政策，廉署一般不會評論個別事件。 根據廉署的法定職責，若接獲貪污投訴，如有足夠資料，廉署必定會按既定程序依法跟進。

懲教署回覆指，已將有關事件轉介其他執法機構跟進，基於個人私隱，不會透露相關的個人資料。