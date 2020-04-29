新冠肺炎．最新｜維持零確診　政府包機最快周四接載巴基斯坦港人

撰文：李福源
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新型冠狀病毒肺炎持續在全球蔓延，本港九日內五度「零確診」，本周日起連續三日沒有新增個案，維持1,038宗。政府昨公布將內地返港強制檢疫令暫延長一個月，至下月7日，並同時放寬跨境學生及商務客可申請豁免回港後檢疫。
目前有2,000名香港居民滯留巴基斯坦，政府最快明日（30日，星期四）安排專機到首都伊斯蘭堡接載部分人返港，料後日（5月1日）才抵港。
【00:35】政府上周六（25日）表示，入境處已成功聯繫上約2,000名滯留巴基斯坦的香港居民，初步掌握他們的基本個人資料和所在地點。巴基斯坦內交通未有設限，民眾基本上仍可出行，但禁止所有國際航班升降，當局初步計劃優先協助身處巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的香港居民，以及一些有特殊需要的人士包括病患、孕婦、小孩和長者等。
專機原定今日（29日）由首都伊斯蘭堡接載部分人返港，據了解，接載安排改為最快明日（30日）進行，料後日（5月1日）才抵港。
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