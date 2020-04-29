新冠肺炎．最新｜維持零確診　政府包機最快周四接載巴基斯坦港人

新型冠狀病毒肺炎持續在全球蔓延，本港九日內五度「零確診」，本周日起連續三日沒有新增個案，維持1,038宗。政府昨公布將內地返港強制檢疫令暫延長一個月，至下月7日，並同時放寬跨境學生及商務客可申請豁免回港後檢疫。

目前有2,000名香港居民滯留巴基斯坦，政府最快明日（30日，星期四）安排專機到首都伊斯蘭堡接載部分人返港，料後日（5月1日）才抵港。