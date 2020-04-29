新型冠狀病毒肺炎持續在全球蔓延，本港九日內五度「零確診」，本周日起連續三日沒有新增個案，維持1,038宗。政府昨公布將內地返港強制檢疫令暫延長一個月，至下月7日，並同時放寬跨境學生及商務客可申請豁免回港後檢疫。 目前有2,000名香港居民滯留巴基斯坦，政府明日（30日）安排專機到首都伊斯蘭堡接載部份人返港，料後日（5月1日）才抵港。 據了解，今日沒有新增確診個案，下午不會舉行衞生署例行記者會。

【14:19】據了解，今日沒有新增確診個案，下午不會舉行衞生署例行記者會，是連續4日都沒有新個案。

【14:16】保安局發言人表示，首批為數約300名滯留在巴基斯坦的香港居民暫定將於當地時間明天(4月30日)上午乘搭專機從伊斯蘭堡出發，並於香港時間當日下午抵達香港。乘搭專機的費用由用者支付。

截至4月28日，入境處已成功聯繫上約1 600名滯留在巴基斯坦的香港居民。由於涉及的求助人數眾多，同時考慮到相關人士回港後的防疫安排和檢測、檢疫以至醫療設施的承受能力，特區政府需按情況分批協助受影響港人的返港行程。首批乘搭專機回港的受影響人士主要是身處巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的香港居民，以及有特殊需要人士包括病患、孕婦等。乘搭專機的費用約六千港元，由用者支付。

【13:58】香港醫學專科學院表示，全球疫情仍然嚴峻及不穩定，現時疫情帶來的變數和風險仍高，未來兩周是控制社區傳播的關鍵時刻。而佛誕及勞動節公眾長假期在即，醫專呼籲市民必須保持警覺，不要鬆懈，盡量留在家中，避免前往人群聚集的地方，並保持適當的社交距離，注意個人衛生、帶口罩、勤洗手，保護自己、保護他人，攜手延續「單位數字」以至「零確診」的紀錄。」

【08:00】截至周三（29日）上午8時，全國確診病例84368宗，累計死亡人數4643人，疑似病例9宗，治癒病例78716宗，累計境外輸入1639宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

【08:00】2003年，沙士最早於沙田威爾斯親王醫院內造成院內爆發，時任威院呼吸系統專科主管的許樹昌醫生，作為「將帥」之一，帶領威院戰勝沙士。17年後，香港再遭新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）來襲，這次許樹昌主打幕後，擔任政府抗疫督導委員會專家顧問。

許樹昌直言今次造成「全球大流行」的新型冠狀病毒亦曾令他憂心，恐本港醫療體系崩潰，幸本港仍能用「圍堵」政策阻截到病毒繼續入侵。許樹昌自1月起已參加世界衞生組織會議，與各地專家交流意見，他不諱言指世衞總幹事譚德塞處事「立」（拖拉），召開三次會議後才宣布新冠肺炎屬於「國際關注的突發公共衛生事件」，令人不滿。

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許樹昌亦指出，醫管局應更努力挽留醫護人員，例如容許醫護延遲退休至65歲。（盧翊銘攝）

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【07:00】新冠肺炎疫情下本地口罩生產線相繼投入生產。80後出身的李秉峯與兩名友人花積蓄1,000萬元成立「Good Mask」公司，在大埔工業邨設立10條生產線生產港製口罩，日產20至30萬個口罩。Good Mask申請過政府的「本地口罩生產資助計劃」卻未能獲選，生產成本不斷上漲，隨時蝕本收場。同時本地口罩市場在未來或會飽和，但他們稱對口罩的品質有信心，「香港人買嘢唔係睇錢，佢哋好識㨂嘅」，盼在眾多口罩中成功跑出。

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【00:35】政府上周六（25日）表示，入境處已成功聯繫上約2,000名滯留巴基斯坦的香港居民，初步掌握他們的基本個人資料和所在地點。巴基斯坦內交通未有設限，民眾基本上仍可出行，但禁止所有國際航班升降，當局初步計劃優先協助身處巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的香港居民，以及一些有特殊需要的人士包括病患、孕婦、小孩和長者等。

專機原定今日（29日）由首都伊斯蘭堡接載部分人返港，據了解，接載安排改為最快明日（30日）進行，料後日（5月1日）才抵港。

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