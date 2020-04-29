【屯門衝突】八人涉警察行動基地外管有噴漆等　同准以1000元保釋

屯門於去年10月受不明氣體侵襲，有市民質疑同區的大興警察行動基地洩漏氣體，不少人前往行動基地要求警方交代，期間有人用電筒及鐳射筆照射警方，多人被捕。事隔近半年，年齡介乎15至27歲的6男2女被控管有適合作非法用途的工具等罪，案件今（29日）於粉嶺裁判法院提堂。眾人暫時毋須答辯，署理主任裁判官蘇文隆應控方要求將案件押後至6月29日再訊，所有被告獲准以1000元保釋。

7名年滿16歲的被告依次為兼職銷售員鄧皓仁（23歲）、導師何明軒（27歲）、客戶服務員彭國豪（22歲）、無業女子吳顥筠（20歲）、無業男子張家俊（20歲）、學生李志斗（24歲）及學生周沛樺（21歲）。眾人各被控一項罪名，控方申請押後8周，以就控罪是否適切諮詢意見。

被告涉管有索帶和噴漆等

鄧、周被指於去年10月30日在大興警察行動基地的公眾地方，分別攜有一包索帶及兩包索帶，各被控一項管有適合作非法用途的工具罪。何、吳、張各被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指何於同日同地攜有5支噴漆，吳攜有一支噴漆，張攜有一把鎅刀、一片萬用鐵刀及一支噴漆。

彭則被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，指他同日同地攜有一把鎚。而李則被控一項未能在規定下出示身分證明文件罪，指他同日於建生輕鐵站未能向警員15241出示身份證明文件。

15歲男學生涉管有發出鐳射光束的裝置

至於15歲男學生則由父親及學校社工陪同，在少年法庭應訊。他被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他同日同地攜有一個可以發出鐳射光束的裝置。

據了解，控方案情指當晚8時許有群眾在大興警察行動基地對出叫囂，有人用電筒及鐳射筆照向警員。部分示威者未有依警方呼籲離去，警方遂於9時40分左右驅散他們，並拘捕52人。

案件編號：FLCC777、FLCC700018/2020