審計報告｜綠在區區僅一半落成　最長延遲14個月完工

目前環境局未成功爭取全港18區各設立一個綠在區區，有7個項目仍在規劃或選址階段。《審計報告》檢視綠在區區設置和管理工作，發現現有9個綠在區區較各自的合約原定完工日期遲了約1.5至14個月，當中延遲最久是綠在離島。環保署指物色合適選址時遇到巨大挑戰。 審計署認為，環保署需要繼續致力應對在推展餘下綠在區區項目時所面對的挑戰，並加快行動為未有綠在區區的地區提供核心服務。

審計署認為，環保署需要繼續致力應對在推展餘下綠在區區項目時所面對的挑戰，並加快行動為未有綠在區區的地區提供核心服務。（資料圖片）

《二零一四年施政報告》宣布會在全港 18 區各設立一個綠在區區，環境局當年預計會在2015至2017年陸續落成，但截至今年2月，9個(50%)項目的建造工程已完成，另外2個(11%)項目的建造工程仍在進行中，餘下的7個(39%)項目仍在規劃或選址階段。9個已完工的綠在區區，較各自的合約原定完工日期遲了約 1.5 至14 個月。建築署表示，計及獲批准的延期後，「綠在深水埗」、「綠在屯門」和「綠在葵青」的完工時間出現延誤，延誤時間為1至5個月不等，已按合約條件根據延誤程度向前兩區承建商徵收算定損害賠償，並會向後者承建商徵收有關賠償。

審計署發現，兩個綠在區區在投入服務後須進行工程，包括「綠在沙田」需處理建築物天台滲漏和廁所沖水的問題，「綠在東區」需要處理建築物天台的積水問題，兩個地方分別需時逾3年及約2年才徹底解決問題。審計署認為，建築署需從該兩個「綠在區區」的設施問題汲取教訓，以改善工程項目推行。

此外，根據營辦合約，綠在區區營辦團體所提供的可回收物料收集服務不可低於可回收物料的最低噸數規定。審計署發現，綠在沙田、綠在葵青和綠在深水埗在首份營辦合約的合約期首年，所收集的可回收物料數量均低於最低噸數規定6%至39%不等。環保署表示，該3個綠在區區營辦團體遇到特殊情況，以致在營運初期未達最低噸數規定，在其後合約期內收集到的可回收物料，已遠超最低噸數規定。審計署認為，環保署需要不時檢視收集可回收物料的最低噸數規定。

至於可回收物料，審計署發現，7個綠在區區在2018年收集到的可回收物料，以重量計算，玻璃樽 (約74%) 及家用電器和電腦 (約14%) 佔最多，慳電膽和光管及充電池則較少，建議環保署鼓勵營辦團體宣傳各類可回收物料的收集服務。