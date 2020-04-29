胡紅玉卸任競委會主席　任內最失望消費者油價上無選擇

競委事務委員會主席胡紅玉將於下月卸任，今日（29日）為其最後一日工作天，她稱工作的7年內縱面對不少挑戰，但仍然感到榮幸。 回顧任內工作，她指最遺憾見到不清晰的油價政策，稱改善油市場失靈的主導權在於政府，非單靠競委會能夠左右的事情。她又說，對於消費者於油價上無選擇感到失望，「最貴嘅油同更貴嘅油嚟比較，對消費者有咩好處？」

胡紅玉獲贈一本特刊，紀錄她於競委會的工作。（鄭子峰攝）

競委事務委員會主席胡紅玉將於下月卸任，今日為其任期最後一個工作天。胡紅玉於委員會內工作7年，稱當中面對不少挑戰，但仍感到榮幸。回望上任當初，她坦言當時由零開始，甚至要落手尋覓辦公室地方，而初期調查人手亦不足，笑言「派信嗰個都派埋去。」

競委會最具爭議的工作莫過於油價問題，繼早前在立法會以「市場失靈」形容油價市場，她續批評政府政策不清楚，導致油價高企、燃油市場失靈，當中涉及環保要求、稅項等。她稱，油價問題需要透過政府採取主導去糾正，當中政策的透明度要增加，包括油價分析等，希望政府能在此範疇更努力，「如果話決定咗油價係咁貴咪講清楚，無謂我哋日日係度同佢講。」她又說，最失望看到消費者無選擇，「最貴嘅油由同更貴嘅油嚟比較，對消費者有咩好處？」她又提到就油價進行市場研究時難以取得資料，當中包括折扣率等，甚至被公司發律師信。她稱競委會於取資料上乏權力，但世界各地普遍有類似權力，希望日後能就此與政府磋商。

胡紅玉獲高級行政總監畢仲明贈送紀念品。（鄭子峰攝）

胡紅玉又提到另一件難忘個案，指有船公司曾就共用協議提出豁免申請，最終被競委會否決。她稱由於船務對本港重要，當時擔心船公司會因此撤出香港，一度感到不少壓力。可幸，最終船公司公開表示不會撒走。

競爭條例生效約4年，共有6宗相關案件，包括圍標、合謀定價等，當中2宗勝訴。她稱，官司、偵查有既定程序，指速度不算慢。她說，部分會希望透過法律以外程序處理，以提高效率，但某些案例須用法律方式進行，以提高阻嚇力。對於競委會多年來被稱為「無牙老虎」，胡紅玉稱明白大眾有期望，加上累積問題太多，「就算做到百分之一百，我哋都會接受係會有批評。」展望將來，她希望政府考慮容許個別受害者自行訴訟，或以集體訴訟方式處理，又希望能放寛至民事訴訟的標準處理案件。她透露與大學合作分辨出政府適合使用競爭法的地方，希望與政府合作設計相關標準。

胡紅玉將卸任競委會主席。（鄭子峰攝）

至於立法會議員郭榮鏗不獲政府續任，胡紅玉稱為政府決定不代作解釋，但稱郭的法律根底很強，說每位委員均熱誠工作、把專長及經驗帶入委員會，對卸任、現任委員表示感激。對於下任主席，她形容他為出色人選，指他工作誠懇，相信會努力保障消費者權益及進行有關競爭法的工作。