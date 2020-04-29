審計報告｜轟港協奧委行政財務四宗罪　秘書處赤字增16倍耗盡儲備

審計署今日（29日）發表最新一份《審計報告》，揭示港協暨奧委會在採購、管理及財務等方面均存在問題。於2014至2019年期間，港協暨奧委會秘書處均有運作赤字。數據顯示，赤字由2014/15年度的3.3萬元，大幅增加近17倍，至2018/19年度的58.8萬元。由2015/16年度起，秘書處更是耗盡儲備，港協暨奧委會需從其收入撥款資助秘書處的受資助計劃。 另外，審計署留意到港協暨奧委會有20項採購只採用單一報價，港協暨奧委會解釋供應商是唯一供應商或獨家代理，但審計署得悉情況未必如此，例如手提揚聲器的採購。

最新一份《審計報告》的港協暨奧委會審核部分，揭示在採購、管理及財務等方面均存在問題。（資料圖片）

民政事務局負責向港協暨奧委會和管理公司提供經常資助。最新一份《審計報告》審查2014/15年度至2018/19年度期間，港協暨奧委會和管理公司受民政局資助的計劃的財政狀況，當中發現港協暨奧委會秘書處均有運作赤字，赤字由2014/15年度的3.3萬元增加至2018/19年度的58.8萬元，增幅約16.8倍。

數據顯示，港協暨奧委會秘書處的赤字於2015/16年度一度跌至2.2萬元，惟當年開始耗盡儲備，至2018/19年度仍無任何儲備，港協暨奧委會已從其收入撥款資助秘書處的受資助計劃。

審計署建議，民政事務局局應繼續密切監察港協暨奧委會和管理公司的財政狀況，確保向港協暨奧委會適時發放經常資助。

《審計報告》指，港協暨奧委會需要探討把部分會議室改作辦公空間的可行性，並更努力宣傳演講廳和董事局會議廳可供使用，以讓公眾人士租用。（奧運大樓管理公司網頁圖片）

民政事務局回應指，鑑於港協暨奧委會的財政狀況，民政局已決定大幅增加其經常資助，由2019/20年度的2,000萬元，增加至2020/21年度的4,060萬元，並會繼續密切監察港協暨奧委會往後的財政狀況。民政局會檢討發款程序，盡力向港協暨奧委會和管理公司適時發放經常資助。

奧運大樓由管理公司負責管理，總建築面積為7,800 平方米。管理公司將該大樓的辦公空間和附屬設施（例如會議設施）提供予港協暨奧委會及其關聯公司、體育總會和體育相關組織。

奧運大樓內的1個演講廳、1個董事局會議廳和7個會議室，港協暨奧委會及其關聯公司，以及所有體育總會，可免費使用該7個會議室，同時可公開讓本地體育界和公眾人士使用，按每小時收費。

審計署審查2014/15至2018/19年度期間會議場地的使用情況，發現演講廳的使用率介乎26% 至32%；董事局會議廳的使用率由2014/15年度的14%，減少至2018/19年度的9%；會議室的使用率則介乎41%至54%。《審計報告》指，港協暨奧委會需要探討把部分會議室改作辦公空間的可行性，並更努力宣傳演講廳和董事局會議廳可供使用，以讓公眾人士租用。

+ 4 + 3 + 2

採購事宜方面，審計署審查2016/17年度至2018/19年度期間，港協暨奧委會和管理公司的採購記錄，發現有47 項貨品或服務採購有改善空間，涉款共約660萬元。

審計署合共提出四大質疑。在該47 項採購中，審計署留意到有20項採購只採用單一報價，港協暨奧委會表示，供應商是唯一供應商或獨家代理，但審計署得悉情況未必如此，例如手提揚聲器的採購，審計署認為市場內有其他相若品牌可供選擇。第二，有24項採購實際上是發還費用，例如向體育總會發還交通費用，但港協暨奧委會沒有訂明發還費用的指引。

第三，有關於機票的2項採購沒有進行招標。審計署指，如不作招標，應徵求有關批核人員的批准，才算妥當。此外，應就此2項採購索取報價，以確保物有所值。第四，有1項採購只取得2 份而非所規定的3 份書面報價，該項採購按規定應經由1名義務委員向港協暨奧委會會長徵求批准，而非只由2名義務委員批准。

於2017年3月30日至去年12月31日期間，港協暨奧委會合共召開60 次董事會或委員會會議，在7個已訂明預計開會次數的委員會中，有6個委員會開會次數少於預計次數。（奧運大樓管理公司網頁圖片）

在管治方面，審計署指於2017年3月30日至去年12月31日期間，港協暨奧委會合共召開60 次董事會或委員會會議，在7個已訂明預計開會次數的委員會中，有6個委員會開會次數少於預計次數；在這6 個委員會中，有3 個沒有召開任何會議。至於其他22個沒有訂明開會次數的委員會，應遵照港協暨奧委會的規定在有需要時召開會議，然而審計署發現相關22個委員會中，有11個未曾開會。

審計署認為，港協暨奧委會會議出席率方面有改善空間，董事會的出席率由2017年的83%，下降至2019年的76%；2個委員會的出席率，分別由2017年的91%下降至2019年的73%，以及由2018年的100%下降至2019年的75%。

審計署建議，港協暨奧委會與其限購某一品牌的產品或服務，可考慮採購品質相若的其他品牌產品或服務；當情況迫切以致未能按規定進行招標時，確保向相關批核人員徵求批准及索取所需報價。管治方面則需檢討個別委員會的開會次數、採取措施改善董事會及委員會的會議出席率，以及檢討是否需將召開非正式會議的做法規範化。