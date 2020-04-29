【劏房租管】工作小組首度開會　主席會後見傳媒交代詳情

「劏房」租務管制研究工作小組今日（29日）下午舉行首次會議，討論小組的研究目標及未來會議議程。工作小組主席梁永祥於會後將會見傳媒。據悉，小組至少會召開11次會議，當中亦會舉行公眾論壇，最終會就租務管制的研究提交最終報告。 《香港01》將直播梁永祥會見傳媒情況。

劏房租務管制研究工作小組會於今日舉行首次會議，就小組的研究目標、工作進程及委任顧問事宜作討論。（資料圖片）

梁永祥表示，小組估計約需要一年時間完成研究，未來亦會與劏房戶等會面。他又指，小組成員的任期18個月，亦會有時間預留作外訪、公眾論壇等。

梁永祥透露，未來會交代兩個結論，分別是應否推行劏房租管，以及倘推出租管時應如何定立方向。他又重申，成員的組成來自各方面，相信亦會包含社福界的聲音。

至於涉及劏房的合法性，小組會委託顧問研究劏房的定義。梁永祥又指，劏房在短期內有其價值，因為滿足了社會的部份住屋需要，但的確需要關注衞生等問題。

行政長官林鄭月娥於今年1月，曾公布10項提升基層和弱勢社群的民生政策措施，其中為成立研究劏房租務管制相關工作小組。小組成員共有13人，由地產代理監管局主席梁永祥擔任主席，成員包括公屋聯會總幹事招國偉、香港業主會會長佘慶雲、測量師學會前會長何鉅業等。