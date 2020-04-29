逃犯條例｜技術員涉車上藏車胎釘　今被加控無牌管有無線電器具

電腦技術員去年10月在大埔駕駛私家車時被警方截停，並疑被搜出油漆、車胎釘等，被控一項管有適合作非法用途的工具罪。案件今（29日）於粉嶺裁判法院再提堂，控方修訂控罪並加控，被告現時面對管有物品意圖摧毀或損壞財產，及無牌管用無線電通訊器具共2罪。他暫時毋須答辯，署理主任裁判官蘇文隆將案件押後至7月8日再訊，被告續以原有條件保釋。

被告張仁樑（34歲，電腦技術員）現時被控兩罪，指他於去年10月20日在大埔露輝路與汀角路交界管有38顆金屬輪胎齒釘，及未有相關牌照而攜有3部無線電收發器。因辯方需時索取文件及給予法律意見，案件押後再訊。

被告張仁樑由支持者護送離開法院。(林樂兒攝)

學生涉搶霰彈槍案 禁足令範圍由全港商場改為上水及粉嶺的商場

另外，16歲陳姓學生被指搶警員霰彈槍的案件，今亦再次提堂。他被控於去年12月28日在上水廣場天橋襲擊警員X、抗拒警員Y，以及在上水廣場2樓大堂搶劫警員的霰彈槍。

此案押後至6月23日再訊，以待控方就審訊的法院及控罪是否適切諮詢意見。辯方申請將禁足令範圍由全港商場改為上水及粉嶺的商場，獲裁判官批准。而警署報到次數亦獲准由每周一次減為隔個禮拜報到一次。

案件編號：FLCC4702、5578/2019