新冠肺炎・最新｜長洲佛誕日北帝巡遊或違限聚令　連續五日零確診

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日有緩和跡象，今日（30日）再次「零確診」，一連五日無新增個案。今日是佛誕，一連四日假期開始，料大批市民外出「放風」；由於今日是長洲太平清醮，雖然搶包山、飄色巡遊取消，但仍有大批市民入長洲。 首班巴基斯坦包機將會在今晚7點多抵港，約有300名滯留港人。

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【14:46】長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，這是一向飄色巡遊後的儀式，本身今年已提早至早上10時進行，惟遭到反對。他解釋，剛才的儀式是「即興」進行，亦由九個神像減至2個，只有兩座轎，料整個隊伍不超過20人，但沿途多人鼓掌、拍照。被問及會否擔心違反禁聚令，他重申隊伍之間有相隔1.5米距離，枱橋的人亦不多於四人，又指是次決定沒先通知警方。他重申，完成儀式十分重要，不止是保長洲平安，而是保全香港平安，希望疫情盡快離去。

但記者現場所見，工作人員超過四人，根據警方驅散「和你lunch」的說法，同一目的、即使相隔1.5米，亦違反限聚令。北帝廟現場有警員駐守，未見有警員作出票控或阻止活動進行。

▼4月30日 無飄色及搶包山的長洲太平清醮▼

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【14:20】長洲北帝巡遊，繞長洲一周，讓居民插香祈福。有超過五個神像巡遊，每個都有四五個人護送，或違反限聚令。但現場無執法人員在附近，巡遊有許多街訪聚集。

長洲太平清醮值理會本計劃今天早上繼續舉辦「迎神儀式」，但警務處處長鄧炳強今早到長洲巡視後，值理會主席宣布儀式取消。他指，由於儀式需要由八人一同抬轎，雖然人與人之間可以保持1米距離，但由於有「共同目的」，擔心遭票控，因此決定取消活動。

太平清醮｜長洲迎神儀式今早突取消 值理會：有共同目的憂遭票控

太平清醮｜長洲搶包山、飄色巡遊取消 人流較往年少 市民感可惜

【13:25】接載在巴基斯坦的香港居民返港的專機預計於今日下午7:04抵達香港國際機場。

【13:47】據了解，今日再次「零確診」，為連續第五日無新增個案，累計維持1,038宗，為本月20日以來，第七次「零確診」。本港自19日之後，已連續11日沒有本地感染個案。