未來九日有陽光　天文台料下周六最高33度　或發今年首個酷熱警告

本港近日陽光充沛，氣溫更是炎熱，漸漸步入夏天。天文台指，高空反氣旋會在本周餘下時間及下周持續為華南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，氣溫更進一步上升。天文台預料，下周日（5月3日）起一連七日市區最高氣溫高見「三字頭」。 下周六（5月9日）最高氣溫更高達攝氏33度，達「酷熱」程度，料發出今年入夏後首個「酷熱天氣警告」，更是自2000年設立此警告以來，於年內第二早發出的一次。

本港近日陽光充沛，氣溫更達炎熱，漸漸步入夏天。（高仲明攝）

天文台表示，高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。預測本港今日（30日）大致天晴，下午炎熱乾燥，吹輕微至和緩偏東風。展望未來數天部分時間有陽光及炎熱，下周氣溫進一步上升。

今、明（5月1日）均是公眾假期，連同周六（5月2日）及周日（5月3日）不少打工仔都享有四日長假。天文台料一連四日都有陽光，氣溫最高30度，雖有好天氣，但為防疫市民外出要更小心。

+ 4 + 3 + 2

天文台料下周三（5月6日）起最高氣溫達32度，而下周三則部分時間有陽光。而下周四（5月7日）至下周六部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周六日間更達酷熱，料氣溫介乎27至33度，相對濕度為65%至95%。根據天文台所指，氣溫達到33度或以上，即達酷熱程度，亦料會發出酷熱天氣警告。而自2000年設立此警告以來，年內最早發出的為2018年5月3日，下周六則料打破2011年5月12日的紀錄，成為第二早。