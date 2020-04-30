瑞德西韋｜美國藥廠研究：逾半患者治療兩周出院　一成人呼吸衰竭

新型冠狀病毒肆虐全球，各國正尋求有效的藥物，新藥瑞德西韋備受關注。美國生物製藥公司吉利德科學為397名嚴重患者進行臨床評估，結果顯示了5天療程的效果跟10天療程相約，兩組皆有超過一半患者在第 14 天內康復出院，整體死亡率為7%。副作用方面，約一成患者出現噁心以及急性呼吸衰竭。

美國生物製藥公司吉利德科學為397名嚴重患者進行臨床評估，他們的症狀包括肺炎和血氧濃度降低，但不需要使用機械呼吸器。

試驗中，5天治療組有50%患者的臨床改善時間為10天，10天治療組則為11天。兩組皆有超過一半患者在第 14 天內出院，5天治療組有60%，10 天治療組則有52.3%。第 14 天，5 天治療組有64.5％的患者臨床康復，而 10 天治療組則有53.8％的患者臨床康復。臨床研究顯示了5天療程的效果跟10天療程相約，較短的治療時間可以使患者更早出院。

美國生物製藥公司吉利德科學為397名嚴重患者進行臨床評估。（資料圖片）

在症狀出現10天內接受治療結果較佳

在意大利以外的國家，兩個治療組在第 14 天的整體死亡率為7%，64% 的患者在第 14 天顯示臨床改善，而61%的患者可以出院。另外，在症狀出現 10 天內接受瑞德西韋的患者的結果較佳。兩個治療組的整合資料亦顯示，早期治療有62% 的患者於第14天內能夠出院，而較晚治療的患者僅有49%。

（吉利德科學提供圖表）

一成患者出現噁心及急性呼吸衰竭

副作用方面，約10% 患者出現噁心及急性呼吸衰竭；7.3% 患者出現第 3 級或肝臟酵素 (ALT) 升高，其中 3.0%患者因為肝臟檢測結果升高，中斷瑞德西韋治療。