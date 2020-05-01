新冠肺炎．最新│市民勞動節放風　今料有返港巴裔居民檢測結果

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港至昨日（4月30日）持續5日「零確診」，維持1,038宗。不少市民於佛誕及勞動節長假期期間外出「放風」，市面人流眾多，郊區人山人海。今日（1日）為勞動節，天晴炎熱，料再有市民出外玩樂，多區有市民進行示威活動，要留意交通情況。

昨晚首批319名滯留巴基斯坦的居民自費乘搭專機返港，入住駿洋邨檢疫14日，今日將有新冠病毒檢測結果，由於巴基斯坦疫情不明，令人關注當中有否有人確診，中斷香港「零確診」紀錄。不過專家指出，若有返港巴基斯坦裔居民確診，都只屬輸入個案，自4月20日以來沒有新增本地個案的情況仍可延續。