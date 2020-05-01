新冠肺炎．最新│百日抗疫零確診斷纜　衞生署張竹君4時半見記者

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港至昨日（4月30日）持續5日「零確診」，維持1,038宗。不少市民於佛誕及勞動節長假期期間外出「放風」，市面人流眾多，郊區人山人海。今日（1日）為勞動節，天晴炎熱，料再有市民出外玩樂，多區有市民進行示威活動，要留意交通情況。 昨晚首批319名滯留巴基斯坦的居民自費乘搭專機返港，入住駿洋邨檢疫14日，今日將有新冠病毒檢測結果，由於巴基斯坦疫情不明，令人關注當中有否有人確診，中斷香港「零確診」紀錄。不過專家指出，若有返港巴基斯坦裔居民確診，都只屬輸入個案，自4月20日以來沒有新增本地個案的情況仍可延續。

↓↓319名滯留巴基斯坦香港居民昨日包機返港情況↓↓

【14:38】據了解，今日新增2宗輸入個案，為昨晚坐包機返港的巴基斯坦裔居民。

【14:20】本港連續五日「零確診」後，今日「斷纜」，據了解，今日新增輸入確診個案，暫未有本地感染個案，因此自4月20日起無本地感染個案紀錄，將得以延續，累計至今共12日。

衞生署及醫院管理局公布，將於下午4時半召開記者會，「寬別」銀幕五日的衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，將和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生將會出席。

張竹君「小休」五日後，將於今日再出席記者會，公布新增確診個案。（資料圖片／李澤彤攝）

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【13:35】衞生署衞生防護中心在Facebook專頁發出題為《百日抗疫 曙光漸露》帖子，指今日是1月23日確診首宗個案後的第100日，「防疫工作由衞生署首次接獲國家衞健委通知有關情況後便即時展開」，稱政府在多位專家的協助下，不斷評估疫情而採取行動，務求阻斷病毒在港的傳播鏈，「在過程中，可以說是與病毒競賽，分秒必爭。香港的疫情經歷了驚濤駭浪，不容半點鬆懈」。

中心指出，近日確診數字大幅回落，但鑑於疫情反覆，呼籲市民仍須嚴陣以待，同心抗疫，「只要大家再多忍耐一時，定可迎來陽光燦爛的明天」。

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