五一勞動節・港九直擊｜警一度包圍朗豪坊　5:01多區市民高叫口號

今日是五一勞動節，新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，職工盟原本申請今日遊行，但警方發出反對通知書。團體改以多區設街站，警方在多區嚴陣以待，防止因為疫情而停頓數月的大規模示威衝突重臨。早上工黨、社民連請願，警方亦以違反限聚令為由票控。 《香港01》將直擊多區情況。

【17:15】觀塘區助理指揮官 (行動）譚柏輝表示，知悉下午三時半觀塘有群眾聚集，到場後發現街站有7個人及播放宣傳聲帶，人數超過4個，故介入處理，以及作出警告，稍後徵詢法律意見後，不排除檢控。他又指，有賴港人同心協力守法及嚴格執行，才避免疫情趨惡化，若稍後仍看見有違例情況，無論是任何藉口，會視乎實際情況及其目的，再決定作出檢控。

記者追問，有建制派團體亦有擺街站，是否有差別對待，警方表示今日不設傳媒發問環節。

地盤工會成員表示，今日惠陽同鄉會六七人派酒精搓手液，為何不檢控呢？工會表示，義工一直之後四人，其他人是議員監督，義工是防疫目的，認為並無違反限聚令，表示街站會繼續擺至下午6時。

+ 5 + 4 + 3

【17:01】在旺角、沙田、葵芳、等多區，踏入下午5:01，均有市民高叫「光復香港、時代革命」等口號。

【17:00】觀塘：有市民不斷指罵街站人士，指義工是「垃圾」，「害死細路」、「派完口罩係暴動啦」，雙方一度對罵，警方其後拉開雙方，及護送指罵的婦人離開，再次拉起封鎖線。

+ 3 + 2

【16:43】觀塘：地盤工會街站負責人指，一直派發防疫物資，包括派發拉尺、口罩，呼籲保持社交距離。他指早前到場時，已被警方截查一次，並獲放行。他表示法例《599G》中，防疫是豁免的，要求警方如何違反限聚令，但警方無解釋。警方警告之後收隊，並表示不排除票控。

黃之鋒表示，今日較早時段，有建制派團體在觀塘站派發物資，他質疑為何建制派社團就可以派發。警方更指因為「有賊」才出現，區議員質疑警方無理指控。

【16:30】觀塘：大批防暴警到地盤工會街站，並拉起封鎖線包圍街站，有街站負責人與警員理論。警方指現場有超過四人，有七人。街站負責人表示，街站是派發防疫物資。警方手持胡椒球槍戒備。香港眾志秘書長黃之鋒在現場。

【16:18】旺角部份防暴警員登車離開。李卓人指，街站只有四個人，警方卻指他們違反限聚令。他又指，當時回答一名工傷者的問題，但警方斥責工會做戲。當時過百人包圍街站，令有需要的工友，無法索取傳單。他斥責警方以限聚令濫權。李卓人指，警方一度警告會用限聚令票控，但最終並無發出告票。

【16:00】旺角朗豪坊：有在場市民發生口角，其後大批防暴警員到場，他們手持胡椒噴霧、盾牌及警棍，並在朗豪坊外架起封鎖線。現場可見，近半百名防暴警員在場戒備。有職工盟成員在場開咪，「係咪唔畀過馬路？」警方亦開咪指，已多次發出警告，就公共衛生及安全要求在場市民盡快離開。

多名防暴警員包圍李卓人街站，其間有職工盟成員與警員對罵。現場可見，有市民間入加入罵戰，警方亦以攝影機拍攝在場人士情況。

+ 5 + 4 + 3

【15:48】旺角朗豪坊對開馬路，有兩批持不同政見的市民高呼口號，並互相指罵。警車隨即駛到，大批防暴警下車驅趕市民。防暴警在朗豪坊門口拉起防線。警入了朗豪坊，手持胡椒噴霧、盾牌及警棍。

【1540】旺角：職工盟主席吳敏兒在旺角擺街站，她指今日在所有街站，均不會多於4個名成員。對於今日申請5.1遊行遭到警方拒絕，吳敏兒指將會於今午5時1分高叫口號。另外有網民發現光顧黃店行動為抗爭手法，呼籲市民支持今日的光顧黃店行動。

【15:30】觀塘：有地盤工會成員原打算到觀塘A出口擺街站，途中被防暴警截查，被搜出大量文宣及擺街站物資；警方曾要求其打開電話，以證明是手機主人。被搜查的市民隨後高舉文宣，警方設下防鎖線。黃之鋒原打算監察街站，不滿工會成員被多番阻撓，認為警方做法不合理，「抗疫為名，打壓為實」。

【15:20】香港眾志秘書長黃之鋒及觀塘區議員梁凱晴現身觀塘，支持職工盟街站。在等候街站設置期間，有警車及防暴警在附近戒備，並開攝錄機拍攝。

【14:40】尖沙咀厚福街有多間黃店，記者巡視發現暫時只有光榮冰室門外有多人排隊等候。

【14:30】銅鑼灣有「黃店」食肆大排長龍，警方在地面巡邏。另外在希雲街及登龍街，部份餐廳有食客在外輪候，不過人流疏落未見長人龍。

+ 4 + 3 + 2

【14:10】九龍灣：多間「黃店」食肆大排長龍，市民排隊消費。

【13:37】 旺角朗豪坊對開有大批防暴警巡邏，商場保安見狀將部份玻璃大門鎖上，並表示：「驚有咩事佢哋衝晒入去，封咗先，怕危險。」

+ 2

【13:00】西營盤中聯辦外，警方架設水馬，並截查途人。

+ 2

【12:45】觀塘：

觀塘港鐵站所有出入口維持正常，警方在A出口派出最至10名防護警員駐守，又有人檢查緊急出入口的門窗；另外站內的美心餅店繼續營業。而apm商場內有掛上商務職員名牌的人士在出入口看守，apm停車場則有警方ptu車在內駛出。

至於裕民坊對出，則停泊多輛警車，防暴警員不時落地巡邏。記者及市民在天橋停留，有警員要求離開及不要拍照。

防暴警員在觀塘港鐵站車站控制室前截查數名少年，少年被核對身分證後獲准離開。現時觀塘站所有出入口均有防暴警員駐守。

【12:33】銅鑼灣：希慎廣場外停泊至少6輛警車。多個大型商場外，包括崇光百貨、希慎廣場及時代廣場均有防暴警員駐守及巡邏。至中午12時半，多個商場仍照常營業。

+ 7 + 6 + 5

五一勞動節｜工黨社民連請願遭警方票控 麥德正拒出示身份證被捕

【11:30】今日（1日）工黨、社民連等組織，由海富中心集合，遊行至政總請願。警方多次發出警告，其後更於天橋截住他們，逐一發出票控。惟東區區議員、工黨副主席麥德正不願出示身份證，其後被以阻差辦公罪名被捕。

五一勞動節｜職工盟設60多街站 吳敏兒籲市民下午5時01分叫口號