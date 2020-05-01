【五一勞動節・港九直擊】警方嚴正以待　防暴多區落地巡邏

今日是五一勞動節，新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，職工盟原本申請今日遊行，但警方發出反對通知書。團體改以多區設街站，警方在多區嚴陣以待，防止因為疫情而停頓數月的大規模示威衝突重臨。早上工黨、社民連請願，警方亦以違反限聚令為由票控。 《香港01》將直擊多區情況。

【12:45】觀塘：

觀塘港鐵站所有出入口維持正常，警方在A出口派出最至10名防護警員駐守，又有人檢查緊急出入口的門窗；另外站內的美心餅店繼續營業。而apm商場內有掛上商務職員名牌的人士在出入口看守，apm停車場則有警方ptu車在內駛出。

至於裕民坊對出，則停泊多輛警車，防暴警員不時落地巡邏。記者及市民在天橋停留，有警員要求離開及不要拍照。

防暴警員在觀塘港鐵站車站控制室前截查數名少年，少年被核對身分證後獲准離開。現時觀塘站所有出入口均有防暴警員駐守。

【12:33】銅鑼灣：希慎廣場外停泊至少6輛警車。多個大型商場外，包括崇光百貨、希慎廣場及時代廣場均有防暴警員駐守及巡邏。至中午12時半，多個商場仍照常營業。

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【11:30】今日（1日）工黨、社民連等組織，由海富中心集合，遊行至政總請願。警方多次發出警告，其後更於天橋截住他們，逐一發出票控。惟東區區議員、工黨副主席麥德正不願出示身份證，其後被以阻差辦公罪名被捕。

五一勞動節｜工黨社民連請願遭警方票控 麥德正拒出示身份證被捕