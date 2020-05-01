【直播】陶輝涉非法租用寮屋　西貢區議員實地視察

助理警務處長陶輝（Rupert Dover）報住位於清水灣的牌照屋（寮屋）涉嫌改建，違反牌照條件，而陶輝亦涉非法租用寮屋，有傳媒更揭發陶輝夫婦將另外一間寮屋作度假屋出租。西貢區議員實地視察陶輝的度假屋。

警務處助理處長、現任西九龍總區指揮官陶輝（Rupert Dover）2018年與另外兩人創辦私人公司「Voltage Stabilisers International（HK）Limited」；按該公司2019年周年申報表，陶輝持股60%，並報住清水灣碧水新村單號屋。陶輝報住的單號屋屬於「牌照屋」（寮屋），按法例登記人不能更換，亦不可轉租及轉售，只能由直系親屬繼承牌照。報道又指，陶輝與劉姓登記屋主無直屬關係，因此質疑陶涉嫌非法租用該牌照屋。陶輝至今未公開回應報道，以及他與牌照持有人的關係。

報道引述陶輝回應該媒體記者查詢時指，「其『妻子的家庭』與牌照登記人有關（In connection with my wife family）。此外，報道指涉事牌照屋曾多次進行改建，範圍包括天台、花園及圍欄等等，違反相關牌照規定。

另外陶輝夫婦又被揭發，涉將另一間寮屋，用作度假屋出租。

地政總署早前回覆《香港01》指，西貢地政處會在視察後視乎是否有違規事項採取適當的跟進或執管行動。

《壹週刊》記者早前追訪陶輝後，被警方截查，更被翻閱筆記和照片，記協主席楊健興指警翻閱筆記或已違法。