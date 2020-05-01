五一勞動節｜地盤工會觀塘街站派防疫物資　警兩度截查指違限聚令

以往的五一勞動節遊行，因警方發出反對通知書而取消，多個團體各區設街站。在觀塘區，建築地盤職工總會義工下午三時許在前往觀塘站附近擺設街站期間，被多名防暴警截查及搜查隨身物品；在擺街站期間再以超過四人為由指其違反限聚令，作出警告。警方指稍後徵詢法律意見後，不排除會提出檢控。但街站義工認為，防疫可作豁免，街站亦最多只有四人，其他區議員、香港眾志秘書長黃之鋒只是到現場監察，並無一同聚集。

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《香港01》記者今午到觀塘站一帶視察。多名防暴警在各出入口戒備，裕民坊對出亦停泊多輛警車，防暴警員不時落地巡邏，曾截查數名少年。

下午三時許，香港眾志秘書長黃之鋒及觀塘區議員梁凱晴現身觀塘及監察街站情況。有建築地盤職工總會義工在前往擺設街站期間被警方截查，被搜出文宣、反光背心等，數分鐘後獲放行。在旁監察的黃之鋒不滿工會義工被多番阻撓，認為警方做法不合理，「抗疫為名，打壓為實」。

香港眾志秘書長黃之鋒及觀塘區議員梁凱晴現身觀塘及監察街站情況。（羅君豪攝）

建築地盤職工總會在觀塘站附近設街站，派發口罩及拉尺，呼籲市民保持1.5米社交距離，黃之鋒及梁凱晴與義工們一同派傳單，氣氛平靜。至下午約4時半，大批防暴警走到街站及拉起封鎖線包圍。警方指街站有七人，違反限聚令，義工反駁指街站僅派發防疫物資，警方作出警告後離開，期間有警員手持胡椒球槍戒備，並舉機拍攝。

地盤工會街站負責人阿V表示，一直派發防疫物資，包括派發拉尺、口罩，呼籲保持社交距離。他指早在到場時已被警方截查一次，認為法例《599G》中派防疫物資可獲豁免，要求警方解釋如何違反限聚令，但對方無解釋，只表示不排除票控。黃之鋒表示，今日較早時段有建制派團體在觀塘站派發物資，質疑為何建制派社團就可以派發，警方更指因為「有賊」才出現，區議員質疑警方無理指控。

觀塘區，建築地盤職工總會義工下午三時許在前往觀塘站附近擺設街站期間，被多名防暴警截查及搜查隨身物品。（羅君豪攝）

警方：不排除會提出檢控

觀塘區助理指揮官 (行動）譚柏輝其後主動向傳媒表示，知悉下午三時半觀塘有群眾聚集，到場後發現街站有7個人及播放宣傳聲帶，人數超過4個，違反防疫條例559G（俗稱限聚令）故介入處理，以及作出警告。他指出，已記下7人的身分，稍後徵詢法律意見後，不排除會提出檢控。

他又指，有賴港人同心協力守法及嚴格執行，才避免疫情趨惡化，若稍後仍看見有違例情況，無論是任何以藉口，會視乎實際情況及其目的，「如果佢哋係有其他目的，以及有事情發生，我哋會因應返每單案件因素而去用咩檢控或票控。」

觀塘區助理指揮官 （行動）譚柏輝其後主動向傳媒表示，不排除會向街站的人士提出檢控。（羅君豪攝）

有記者向譚柏輝提出疑問，質疑在同一位置較早有團體擺街站派發物資，但為何警方沒有干預？警方公共關係科人員表示，今日不設問答環節。

建築地盤總工會的街站義工王先生直言警方打壓，並指義工共同目的是抗疫，質疑在599G條例下，派發物資並不違法，「抗疫係咪要拉？」，又指他們的義工一直只有4人，另外兩人分別是眾志秘書長黃之鋒及區議員梁凱晴、「佢哋係嚟監察街站運作」。

除了義工曾與警員理論，設街站期間有婦人曾拖著小朋友不斷指罵街站人士，指義工是「垃圾」，「害死細路」、「派完口罩就暴動啦」，雙方一度對罵，警方其後拉開雙方，及護送指罵的婦人離開。街站至下午近六時半結束。