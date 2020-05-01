陶輝住寮屋｜被問牌照屋主是否親屬　陶輝：直系親屬定義為何？

警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）日前被揭報住位於清水灣的牌照屋（寮屋）涉嫌改建，違反牌照條件，而陶輝亦涉非法租用寮屋；陶輝妻子今日再被揭發，涉將毗鄰一個逾千平方呎寮屋作民宿出租，惟不知該物業業權所屬。 陶輝今日下午返回清水灣碧水新村寓所期間被傳媒追訪，多次重申已獲牌照持有人批准居住。對於有報道指，屋主姓劉，其妻則姓張，兩人是否直屬親屬？陶輝則反問「直系親屬的定義是甚麼？我也很有興趣知道」。 警方回應指，如有個別警務人員涉嫌違法或違紀，警隊會按既定機制公平公正調查及積極跟進，不會偏私。民主黨立法會議員林卓廷質疑陶輝知法犯法，促請警隊及輝公開交代，「唔係話私人事就唔公開」。

5月1日，西貢區議員到陶輝報住的牌照屋（寮屋）視察。助理警務處長陶輝涉嫌非法租用牌照屋。陶輝所居住的單位外設有木欄，內面有一個小花園。（張浩維攝）

稱如地政總署要求離開會遵行

陶輝今日受訪時承認碧水新村1號屋是牌照屋，強調已得到牌照持有人批准居住，而牌照持有人是其妻子的親人，但未有透露兩人是何種親屬關係。

根據法例，寮屋登記人不能更換，亦不可轉租及轉售，只能由直系親屬繼承牌照，被問到兩人屬何種親屬關係？陶輝沒有正面回應，反問「親屬的定義是甚麼？我也很有興趣知道」。陶輝續指，希望政府相關部門作出全面調查，如地政總署最終要求他離開，他願意配合。

林卓廷促警隊作出紀律調查

曾任職廉署調查主任的民主黨立法會議員林卓廷表示，陶輝的醜聞越揭越多，對其私德存有很大的質疑，批評他在鎮壓示威上就極之嚴苛，「唔好對自己又用另一把尺」。林又指出，警隊及陶輝本人亦有需要清楚交代事件，「唔可以話係私人問題就唔公開」，促請警隊作出紀律調查，民政總署及地政總署亦應介入，嚴正執法。

周三（29日）有報道指，警務處助理處長陶輝報住、位於清水灣的牌照屋涉違規改建，而陶輝亦涉嫌非法租用該牌照屋。不過陶輝至今未公開回應報道，以及他與牌照屋持牌人的關係。（資料圖片／張浩維攝）

警方：警務人員投資應避免利益衝突​

警方回覆查詢時指不評論個別個案，一般而言，警務人員可自由進行任何私人投資，但必須嚴格遵守相關的規定及指引，包括《公務員事務規例》、公務員事務局局長所發出的有關通告、通函，以及警務處處長發出的通令或指示所載的規定，避免任何實際或潛在的利益衝突及讓投資風險超出經濟負擔能力。

警方又指出，根據《警察通例》，警務人員於工作時間以外從事任何賺取報酬的外間工作，或於正常辦公時間內從事任何外間工作（不論受薪與否），必須事先獲得批准，並必須符合《公務員事務規例》的規定。如有個別警務人員涉嫌違法或違紀，警隊會按既定機制公平公正調查及積極跟進，不會偏私。