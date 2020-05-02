新冠肺炎．最新│再度零確診　連續13日無本地個案　市民離島放風

新冠肺炎疫情持續多月，本港經歷連續五日「零確診」後，昨日（1日）失守，衞生署再次召開4時半疫情記者會，公布兩名周四晚（4月30日）乘搭巴基斯坦包機返港的香港居民，病毒檢測呈陽性，分別為34歲男子及16歲少女，累計個案增至1,040宗。據了解，今日沒有新增個案，回復零確診，由20日至今，累計13日沒有本地個案。 但要達到疫情受控階段，需持續28日沒有本地個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，要由4月22日最後一名本地感染病人入院起計，即要等到本月19日，才算成功控制疫情。

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【17:08】澳門海關公布，經珠海及澳門雙方多次磋商達成共識，決定由5月3日開始，恢復關閘口岸及港珠澳大橋口岸的原有通關時間。由5月3日早上8時開始，港珠澳大橋澳門口岸珠澳旅檢大廳由現時早上10時至晚上8時，恢復為原來的早上8時至晚上10時。澳門當局強調，通關時間的調整只限於澳門與珠海口岸，並不涉及香港方面，因此往來港澳的金巴亦沒有回復。

新冠肺炎│澳門珠海明起率先恢復關閘及港珠澳大橋原有通關時間

【16:55】受疫情影響，佛誕及勞動節連周末五一黃金周共四天假期，市民未能外遊，除了留家抗疫，不少人都外出「唞唞氣」。以海鮮聞名的流浮山，今日（2日）吸引了不少市民前往。有港島區市民稱，以往長假會與家人外遊，疫情下未能離港，故帶同八旬母親到流浮山半天遊，不過為避開人潮，決定不看日落，並先由下白泥開始旅程，再到流浮山看蠔。

五一黄金周｜流浮山現人潮 孝順仔帶八旬母智遊下白泥再看拆蠔

【16:30】流浮山是本港碩果僅存的養蠔業集中地，但有養蠔戶指，受新冠肺炎疫情影響，連月來生意大減，遇上佛誕及五一勞動節的周末，今日人流較過去數星期增加，但生意卻沒以往的一成，是過去十年來最差：「生意難做，搵兩餐都搵唔到。」

五一黄金周｜流浮山養蠔戶：遊客只影不買生意剩一成 旺丁不旺財

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【16:25】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案。

醫院管理局表示，截至中午12時，公立醫院過去24小時向衞生署通報，共接收13名（七男六女，年齡由1至90歲）符合2019冠狀病毒病呈報準則的病人，並已安排相關化驗。

過去24小時共有五名確診病人康復出院 (個案編號︰506,835,888,917,1035)，至今共有864名確診及疑似病人康復出院。現時共有172名確診病人分別於14間醫院留醫，其中三人情況危殆 （個案編號：338,461,595），四人情況嚴重（個案編號：417,698,713,857），其餘165人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1,231張，使用量為36.2%；負壓病房數目為666間，使用量為50.3%。

【16:15】康文署會由下周三（6日）起，分兩階段重開部分康樂設施，惟兒童遊樂設施、籃球場、足球場及泳池等仍須關閉，直至另行通告。

花墟公園足球場的龍門被封，仍有教練領著三名男童，闖進球場學踢波。教練陳先生表示龍門不太重要，「職業足球員以前個個都係波地大㗎啦，邊有龍門！只要教練識教，有空地就有得教。」他教導學生盤球、控球、傳球，又要求他們做體能訓練。另外，塘尾道兒童遊樂場的被圍封的籃球場，亦有十餘名青年走入聚集照常打波。

康文署封場｜籃球場波照打 足球教練帶三童入球場教波：有地就教

【15:25】適逢佛誕及勞動節五一長假期，不少市民趁疫情緩和外出郊遊。位於香港東面水域的海島東龍島，不少人前往露營，今日]於島上所見，碼頭遍佈垃圾，更略有臭味。有遊人稱人流較以往多三分二，島上營區均出現爆滿情況，更指留意到有人隨處拋棄口罩。

五一長假期｜市民長假期湧東龍島露營 垃圾遍佈碼頭發出臭味

【13:58】據了解，今日暫無新冠肺炎確診個案，衞生署無記者會，累計維持1,040宗。由上月20日至今，持續13日沒有本地個案。

【12:10】香港旅遊發展局主席彭耀佳在今早的香港電台節目《香港家書》上表示，就算香港疫情受控，旅客量亦難以如2003年迅速回升，而各地在疫情過後定會全力爭取旅客，香港旅遊業將面對不少挑戰，要重新檢視香港旅遊定位，可由本土出發。鼓勵港人「做自己的旅客」。

旅發局主席彭耀佳：旅客量難迅速回升 籲港人「做自己的旅客」

【12:00】「限聚令」及對餐飲業限制等仍然生效。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日於電台中指，限聚令生效後生意跌40%至60%，促政府在母親節前放寬規定，一枱由只准坐四人變為可坐六人。餐務管理協會會長楊位醒亦指，因限聚令酒樓大枱生意一落千丈，即使近兩日假期午市生意有好轉，但晚市仍然無起色。他希望政府可對食肆一枱顧客人數不設限制，而探熱等措施則可繼續。

限聚令｜餐飲業生意跌60% 冀母親節前放寬「四人一枱」限制

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【09:15】食物及衞生局局長陳肇始今日表示，現在本港確診個案有下降趨勢。而對於「抗疫百日」，陳指對本港抗疫情況感恩，得衞生署、醫管局同事及義工等努力，「走到現在才守得住防線」，但因外圍因素不穩定，仍然不可鬆懈。

她又稱，即使疫情紓緩，仍要做最壞打算，繼續增加檢疫設施，亦已要求醫管局構思增加隔離病房及病床。

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