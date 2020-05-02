陶輝住寮屋｜妻子FB曾轉用《蘋果》記者頭像　陶輝：她自己決定

警務處助理處長陶輝及其妻子，涉嫌違法居住、改建牌照屋（寮屋）和霸佔官地，其妻子更涉在網上為牌照屋招租。陶輝妻子的facebook帳戶，昨日一度換上《蘋果日報》一名女記者的相片作頭像。 《蘋果日報》報道指，陶輝妻子用的是有份參與陶輝醜聞報道的採訪主任頭像，但其名字從未在署名中出現。《蘋果日報》總編輯羅偉光質疑陶輝妻子恐嚇記者，並違反《蘋果》去年取得的法庭禁制令，禁止披露《蘋果》員工個人資料。 《香港01》正向警務處查詢回應。

陶輝妻子的facebook帳戶，名稱為「Sze Cheung (Dover)」，被揭發曾在網上為牌照屋（寮屋）招租作度假屋，民政總署證無旅館牌照或作檢控。她的facebook帳戶昨日凌晨一度轉用《蘋果日報》女記者的頭像。根據《蘋果》報道，該女記者為有份參與揭發陶輝寮屋醜聞的採訪主任，但名字從未在報道中出現。

蘋果總編輯：不排除採取法律行動

《蘋果日報》去年取得法庭禁制令，禁止任何人披露《蘋果》員工的個人資料，包括姓名、相片、職級等。《蘋果日報》總編輯羅偉光在《蘋果》報道中稱，陶輝妻子換上記者頭像，十分離譜，是意圖恐嚇，亦涉違反法庭禁制令，正徵詢法律意見，不排除採取法律行動。

目前陶輝妻子facebook帳戶已停用。

陶輝最新回應︰會配合調查

警務處助理處長陶輝今午（2日）在寮屋外回答傳媒追訪時表示，目前地政署人員仍未視察他的住所，但透露早前在裝修期間，有地署人員曾來視察，當時未指出有問題，但可能情況有變。就有關他經營無牌旅館的指控，他知道有相關政府部門正在調查，他會配合有關部門調查，會依從指示。

對於《蘋果日報》指陶輝任職警長的妻子，將Facebook帳戶換上參與陶輝醜聞報道的採訪主任頭像。陶輝表示，不評論事件，僅指個人社交媒體事宜由妻子自行決定。

▼陶輝西貢寮屋大宅直擊▼

+ 22 + 21 + 20

記協：涉威嚇及打壓新聞自由

記者協會主席楊健興表示，得悉該機構為禁止任何人披露員工個人資料已取得法庭禁制令，相信會有跟進。楊健興認為，事主作為公職人員，將報道他們新聞的傳媒個人照在網上公開，舉動「相當奇怪」，令人「難以避免有好多聯想」，包括是否想向該傳媒機構施壓或使記者有不必要的憂慮，更嚴重的是會否涉及有恐嚇意味，認為須有清晰解釋。

記協發聲明，關注有人擅用記者照片作社交網站頭像，涉威嚇及打壓新聞自由。記協表示，憂慮有人意圖威嚇記者及打壓新聞自由，促請有關人士盡快澄清擅自使用記者相片的目的，警方亦應徹查相關警務人員的行為。記協認為，有關人士的Facebook帳戶在報道刊登後，突然轉換頭像，並不是巧合，有關舉動會對涉事記者構成心理壓力，令記者感到不安。聲明指，報道中的涉事者身為公職人員，面對負面新聞時應該具體回應報道的內容，而不是針對個別記者，由於事件亦涉及記者的個人私隱，記協促請個人資料私隱專員公署主動跟進及調查。

工會：低劣手段試圖令記者噤聲

壹傳媒工會表示，陶輝作為警隊高層，其一言一行對警隊以至公眾有重要影響，作為執法人員更應遵守法律，以身作則。傳媒機構一直有監督公職人員有否違法、違規行為，職位和權力愈大，愈應受監察。壹工會強調，警務人員作為合法管有武器和公權力的公職人員，在社交網站展示記者的個人照片，「是低劣的施壓和恐嚇手段，試圖令涉事記者噤聲。」工會強調，記者作為第四權，受基本法保障享有新聞自由，記者應在免於恐懼的環境中工作。

工會譴責任何威嚇記者的行為，並呼籲掌握公權力人士，「應三省吾身，遵守法律，尊重新聞工作者。」