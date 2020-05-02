五一黄金周｜流浮山養蠔戶：遊客只影不買生意剩一成　旺丁不旺財

流浮山是本港碩果僅存的養蠔業集中地，但有養蠔戶指，受新冠肺炎疫情影響，連月來生意大減，遇上佛誕及五一勞動節的周末，今日（2日）人流較過去數星期增加，但生意卻沒以往的一成，是過去十年來最差：「生意難做，搵兩餐都搵唔到。」

流浮山即開生蠔區吸引了不少市民圍觀。（鄧穎琳攝）

生意十年最差 政府無支援

不少人都會去流浮山食海鮮及買海味，今日（2日）流浮山有即開生蠔出售，吸引不少市民圍觀。原來每年9月至4月屬生蠔收成主要季節，惟遇上疫情，有養蠔戶指難以散貨。

養蠔戶軒哥說，攤檔因收地動工，現同業只以「走鬼檔」形式經營，影響海景「打卡位」，加上疫情影響，市民不敢外出，經濟差、消費亦差，「經濟環境差，無人買蠔，做十年八年最差是今年，生意一成都無，生意難做，搵兩餐都搵唔到。」

他批評港府不重視養蠔業：「想出貨都冇得出貨，啲蠔都死晒，政府冇補貼，以前一日幾百斤都賣晒，宜家一日幾十斤都賣唔晒。」

負責海味零售的冰姐說，養蠔後沒人前來購買，為減少損失，只好將較大隻的生蠔曬乾成蠔豉。（鄧穎琳攝）

遊客只拍照 不消費

而負責海味零售的冰姐說，養蠔後沒人前來購買，為減少損失，只好將較大隻的生蠔曬乾成蠔豉，「死咗就無辦法，唯有劏走掉，其他曬蠔豉。」她指，今早有數十人到訪，惟生意額只以往約一成，透露若存貨售完，或不再營業。

現場所見，偶有市民聚在海味乾貨檔前問價，但大多都只拍照留念，又或只消費數十元。而即開生蠔區吸引了不少市民圍觀，惟記者在場的大半小時，未見市民付費光顧。而以往周末人潮擠擁的流浮山正大街，人流亦不算多，僅部份檔攤有市民購物；有酒家更貼出告示，指受疫情影響停業。