警隊高層接連被揭發住所違規。警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）涉嫌僭建及經營無牌旅館，警察機動部隊校長、速龍小隊總指揮莊定賢（David John JORDAN）亦被揭其名下一間村屋涉僭建，並嫌霸佔官地作私人花園，及疑挪用多個警察雪糕筒霸佔車位。 新界北總區警司韋華高（Vasco Gareth Llewellyn WILLIAMS）亦被發現，其位於西貢大洞村的村屋住所，至少兩處疑僭建，包括露台一角用玻璃圍封成獨立空間，及天台設大面積、沒圍封的遮篷。 警方回應指，不評論個別個案，着傳媒如有證據，向有關部門查詢或投訴。屋宇署指將派員視察。 韋華高去年曾稱一名被拖至後巷、疑遭警方腳踢的「守護孩子」成員為「Yellow Object」，引起爭議。

速龍總指揮莊定賢涉霸官地作私人花園、村屋僭建 警了解藏雪糕筒

新界北總警司韋華高涉天台露台僭建 警方：傳媒有證據可投訴

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新界北總區警司韋華高，位於西貢大洞村的村屋住所，被發現露台角落約10平方呎疑僭建，用玻璃圍封成獨立空間，並以黑色網架封起窗户，該「玻璃屋」外牆設有兩部閉路電視鏡頭。

另外，其天台範圍約500平方呎，有一個大面積、沒圍封的遮篷，為白色鋁板，當中約100平方呎的橙色的天台屋上，設有分體冷氣機，涉嫌僭建。根據屋宇署指引，天台上沒圍封的遮篷，必須為可容易及隨時拆除或收合，且非永久錨固於天台，完全張開時的覆蓋面積不多於5平方米，否則屬於僭建。

新界北總區警司韋華高，位於西貢大洞村的村屋住所，最高一層及天台為他名下物業。其住所被揭有至少兩處僭建，包括的露台的玻璃圍封空間，以及天台遮篷。（余俊亮攝）

翻查土地註冊處文件，該三層村屋的最高一層及天台，為韋華高擁有物業，他於1995年以240萬元購入。

警方回應指，不評論個別個案，表明「傳媒如有相關資料或證據，請向有關部門查詢或投訴，相關人員會積極配合有關部門的調查。」

屋宇署指，將派員視察，如果發現有違規情況，會根據現行對村屋僭建物的執法政策採取適當行動。

曾稱示威者是「Yellow Object」 擁法學學位

韋華高曾在去年9月23日警方記者會上，回應9月21日的元朗示威衝突中，有片段顯示防暴警在鳳攸北街後巷搜查「守護孩子行動」成員時，有人疑警方帶到後巷，被警方腳踢施襲一事，韋華高當時指，不知道該被踢的「物件」是甚麼，稱只見到是一件「Yellow Object」（黃色物體），用字引起爭議。

韋華高於1990年在加拿大約克大學（York Unversity）政治與公共行政學系畢業，之後加入香港警隊，2003及2007年先後在英國曼切斯特城市大學（The Manchester Metropolitan University）修畢英國法律專業共同試（CPE）及取得法學學士學位（LLB）。