新冠肺炎．最新│醫管局：再有15人出院　包括空手道運動員周家謙

新型冠狀肺炎疫情持續，兩名乘搭專機從巴基斯坦返港的香港居民，上周五對檢疫呈陽性反應後，導致保持五日「零確診」失守；幸而昨日（2日）繼續再度回復零確診，為近兩周內第八次，並自4月30日以來，連續13日未有本地感染個案，距離疫情受控之路將近一半（連續28日無本地感染個案 ） 。患者個案維持1,040宗。 昨日大批市民外出到各區購物，郊遊「放風」，今日（3日）為四日連假的最後一日，天晴炎熱，料會有市民趁機會玩個夠。

本港疫情稍為放緩，加上不得外遊下，佛誕及五一勞動節連續4日長假不少市民外出遊玩。（廖雁雄攝）

【16:45】醫院管理局發言人透露，過去24小時再多15名確診患者康復出院，其中包括第302宗個案、19歲空手道運動員周家謙，他是繼隊友曾綺婷之後第二位出院的運動員，惟最早確診的李振豪入院逾個半月至今仍住院。

目前仍有157名確診患者留醫，其中兩人情況危殆 （個案編號：461,595），五人情況嚴重（個案編號：338,417,698,713,857），其餘150人情況穩定。

發言人又稱，目前公立醫院已啟用1,231張負壓病床，使用量為38.8%；負壓病房數目為666 間，使用量為52.3%。

【13:57】消息指，今日至今無新確診個案，衞生防護中心不設記者會

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【08:00】本港的新型冠狀病毒肺炎確診患者累計逾千人，至今逾800人康復出院，有4名患者不幸離世。醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢透露，有康復出院的患者肺部換氣量跌至約30%，遠低於正常人的80%至120%，曾德賢直言病人「坐低無做任何嘢可能ok」，但若要行路、上斜路或上樓梯都會有困難，不過他認為按沙士康復者經驗，若持續運動的話，患者的肺部在一年過後或會慢慢好轉。

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傳染病中心總監曾德賢受訪時，透露部份已康復的新型肺炎患者近況。（余俊亮攝）

【00:40】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨下午指出，在澳完成14天醫學觀察的香港居民，在返回香港後將獲港方豁免或縮短強制檢疫時期，中心今日今日凌晨更正，有關措施尚未開始，對有關事宜的錯誤理解而導致公眾的不便表示抱歉。

中心表示，在今日回答記者有關查詢時，提到合資格香港居民返回香港後將可能獲港方豁免或縮短強制檢疫時期，經再向港方核實，有關內容仍在討論中，尚未實施。

疾病預防控制中心傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好在昨記者會上表示，澳門居民往港須進行14天醫學觀察，地點可在家居或其他指定地點，由於澳門居民在香港的醫學觀察結束前沒有進行核酸檢測，香港近期仍有少數的本地或輸入個案，為保障澳門居民健康，減少發生社區傳播風險，故澳門居民從香港回澳後仍須進行14天醫學觀察。她又補充，病毒的傳播屬於近距離飛沫傳播，市民進行任何活動都應謹記保持距離，注意個人衛生，避免觸摸公共物品，尤其要謹記洗手前避免接觸眼、鼻、口。

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