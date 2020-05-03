天文台錄得30.6度創今年最熱紀錄　大美督高溫近34度

天文台預測，今日（3日）最高溫度高達31度，打破上月佛誕（30日）的30.3度紀錄，創今年以來最高；至下午1時50分左右，天文台總部錄得30.6度，打破上月30日佛誕當日30.3度紀錄，為暫時今年新高。 事實上，早於上午11時許，西貢的氣溫已高達32.2度，元朗公園亦達31.7度，出外的市民要多加留意。

天文台預測，今日（3日）最高溫度高達31度，成為今年最熱的日子。（資料圖片／李澤彤攝）

天文台預料，今日的最低溫度是25度，最高溫可達31度；至下午約1時50左右，天文台總部錄得30.6度，溫度為今年暫時新高。

事實上,按分區顯示，截至上午11時最熱的地區為西貢，氣溫達32.2度；元朗公園則達31.7度；至於坪洲及大美督的氣溫，亦高達31.6度及31.5度；而至下午1時半左右，大美督氣溫已逾33.9度；流浮山高溫達32.7度；北潭涌32.8度，而長洲亦錄得32.3度。

下午約1時50分，天文台總部錄得30.6度。(天文台網頁截圖)

今早11時左右，本港多個地區的氣溫已高達31度。（天文台網站）

周五起最高達33度

炎熱的日子陸續有來。天文台預料，未來一兩日大致天晴及炎熱，本週中後期氣溫進一步上升，有一兩陣驟雨。

根據天氣預報，周二起最高氣溫可達32度；而至周五起，更將會一連兩日酷熱，最高可達33度。