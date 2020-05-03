天文台錄得31.3度創今年最熱紀錄　大美督高溫逾34度

天文台預測，今日（3日）最高溫度高達31度，打破上月佛誕（30日）的30.3度紀錄，創今年以來最高；至下午4時45分左右，天文台總部錄得31.3度，是今年以來最高紀錄。 事實上，早於上午11時許，西貢的氣溫已高達32.2度，元朗公園亦達31.7度，出外的市民要多加留意。

天文台預測，今日（3日）最高溫度高達31度，成為今年最熱的日子。（資料圖片／李澤彤攝）

天文台預料，今日的最低溫度是25度，最高溫可達31度；至下午約4時45左右，天文台總部錄得31.3度，溫度為今年暫時新高。

事實上，按分區情況，截至上午11時最熱的地區為西貢，氣溫達32.2度；元朗公園則達31.7度；至於坪洲及大美督的氣溫，亦高達31.6度及31.5度。

至下午本港不少地區氣溫升超逾33度，其中大美督高溫達34.2度；大埔34.8度；上水34度；流浮山高溫達32.7度；北潭涌33.4度，而長洲亦錄得32.3度

下午約4時45分，天文台總部錄得31.3度。(天文台網頁截圖)

今早11時左右，本港多個地區的氣溫已高達31度。（天文台網站）

周五起最高達33度

炎熱的日子陸續有來。天文台預料，未來一兩日大致天晴及炎熱，本週中後期氣溫進一步上升，有一兩陣驟雨。

根據天氣預報，周二起最高氣溫可達32度；而至周五起，更將會一連兩日酷熱，最高可達33度。