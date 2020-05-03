踏入初夏連日天氣炎熱　市民逼爆郊區、外島及海灘消暑

近日本港新型冠狀病毒（COVID-19）疫情稍為緩和，加上一連四日長假期，天朗氣清，不少市民都把握機會外出「鬆一鬆」。天文台今午錄得31.3度，是今年以來最高溫，多個郊區及海灘迫爆，有「香港南極」之稱的蒲台島人頭湧湧；多個海灘都擠滿泳客，暢泳消暑；疫情持續下，有維園雪糕車伯伯坦言因天時暑熱，仍有不少生意。

今日下午天氣炎熱，維園有不少人休息乘涼。（歐陽德浩攝）

天文台今日下午錄得31.3度，於維園售賣凍飲及雪糕的持牌小販王先生表示，由於市民均擔心受病毒感染帶上口罩，不敢街上喝飲料或吃雪糕，「個個都驚菌唔肯除口罩，又點會有人買嘢飲？」雖然如此，但臨近「立夏」，氣溫逐漸上升，生意已回復高峰時期的一半。

而多個泳灘繼續逼爆，雖然沒有救生員當值，但不少家長都子女落水消暑，感受夏日氣氛。

日落後市民到公園解悶氣

在維園玩《Pokémon GO》的林先生指，限聚令下不能多於4人在戶外聚集，所以獨自落公園散步，他又指，沙灘人多，泳池又關閉，留在室內是最好的選擇，「日頭梗係去朋友屋企嘆冷氣，見太陽落咗先出返嚟咋」。而在公園休息的吳先生指，曾考慮過到沙灘避暑，但擔心人多會交叉感染而作罷。至於剛與家人到郊遊的張先生指，小孩停課在家多日需要外出，「你睇到市區咁多人啦，行下山可以吹風嘛。」回到市區後，他立即帶同兒女到附近的宜家傢俬買可樂和雪糕。

本港天氣炎熱，今日下午多區錄得30度以上高溫。（天文台圖片）

至於被喻為「香港南極」的蒲台島亦出現大批遊客，船公司需加開班次疏導人潮。島上食肆有大批市民光顧，有食肆負責人坦言生意大增。而過去數日東龍島及流浮山都有不少觀光客，海邊及山頂都有人自拍留念，齊齊「放電」。

蒲台島圖輯 :

今日有大批市民湧往有「香港南極」之稱的蒲台島。（歐嘉樂攝）

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東龍島及流浮山圖輯：

連日來天氣炎熱，不少市民到海灘曬太陽及暢泳消暑，本港多個海灘人頭湧湧，幾乎爆滿。

長洲及下白泥圖輯：

上周四（4月30）是一年一度的長洲太平清醮，雖然今年取消了飄色巡遊及搶包山等，但當日早上仍有不少市湧到長洲吃喝玩樂，售賣平安包的餅店外大排長龍，位於長洲北帝廟足球場的3座包山亦有不少人拍照留念。

太平清醮圖輯：

4月30日，長洲「即興」舉辦「北帝巡邏」，本來需要由八人一同抬轎，現改由四人負責，九座神像亦減至兩個。（高仲明攝）